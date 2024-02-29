研究指失智8%與聽損有關 聽力師提醒用輔具關鍵時機

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（中央社記者曾以寧台北29日電）期刊「刺胳針」研究指出，影響失智成因中聽力損失占其中8.2%，排名第一。聽力師提醒，聽力損失達30至40分貝時，就會逐漸影響到日常溝通與生活品質，可開始考慮使用助聽器。

資深藝人「阿西」陳博正今天在「聽力巡航、守護失智」記者會上分享，自己小時候曾受密醫治療，因注射耳毒性藥物造成聽力損失，不僅生活受影響，後來也逐漸影響到工作，甚至有時因沒聽到有人打招呼、或忽略導演指示，遭認為「大牌」；近年在女兒提醒下，發現自己隨著聽力退化，生活越來越封閉。

陳博正說，當時除非有人到自己面前講話，自己才會去認真聽他說，否則根本不會用心接收外界聲音，久而久之工作、親情全都出問題，成了一個孤單老人，長期下來也對聲音失去敏感度、甚至有點排斥。戴助聽器後，花了一段時間習慣，才學會接收來自各方的聲音。

聽損不只造成生活問題，國際醫學期刊「刺胳針」研究，影響失智成因中聽力損失占其中8.2%，排名第一。台北市立聯合醫院副總院長、耳鼻喉科醫師王懋哲表示，聽力損失原因包含感覺神經性、傳導性2種，其中神經性占多數，成因包含老化、噪音傷害、藥物原因等，無法靠手術或藥物治療。

王懋哲說，年長者聽力損失同時，會導致語言辨識度變差，即使聽得到講話的聲音，也聽不懂別人在說什麼，因此和聽力不佳的長輩相處，說話要慢，一個字一個字分開來講，用大聲吼反而沒效，並建議配戴輔聽器或助聽器等輔具。

科林助聽器資深聽力師蔡鋕鑫指出，聽力損失一般在30至40分貝左右時，便會逐漸影響到日常溝通與生活品質，此時便應考慮使用助聽器。如果發現親友看電視、講電話越來越大聲，有聽不到、聽不清楚或聽不懂等狀況，就需要預約完整聽力檢測及諮詢。

工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映說，失智症是公共衛生關鍵議題，研究又已顯示聽力損失是失智症一大風險因子，因此盼呼籲將聽力檢測納入常規檢測項目，有助即早使用輔具，防範失智風險。（編輯：李亨山）1130229