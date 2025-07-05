瘋芒再現 黃偉哲攜台南芒果大馬促銷獲好評

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（中央社吉隆坡5日電）台南芒果「鋒芒擋不住」，不僅新加坡民眾讚不絕口，在馬來西亞也掀起旋風。台南市長黃偉哲今天在馬來西亞記者會上宣布台南再次與當地大型連鎖超市業者合作，讓馬來西亞消費者今年一樣可以品嚐到台南新鮮直送的芒果。

黃偉哲3日晚間啟程赴東南亞促銷台南農產品，在丹娜絲颱風逐漸逼近台灣下，今天的促銷活動也緊急調整為快閃行動，活動行程結束後，黃偉哲旋即迅速返台，以便掌握防災應變狀況，確保市政運作及市民安全不受影響。

在今天記者會中，除駐馬來西亞代表葉非比特地到現場大力支持外，吉隆坡台灣貿易中心經理張書凱，以及馬來西亞台灣商會聯合總會柔佛台灣商會財務長蔡文祺等人也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，去年台南農產品首度進軍馬來西亞市場，並選擇與當地大型連鎖超市攜手合作，將台南的愛文、西施與金煌三大芒果品種介紹給馬來西亞消費者，獲得熱烈迴響，今年再次帶來高品質的台南芒果繼續出擊。

黃偉哲強調，儘管馬來西亞市場競爭激烈，各國芒果齊聚，但台南芒果以其獨特香氣、飽滿果肉與甜美口感脫穎而出，品質毫不遜色，受深當地消費者青睞。

台南的愛文、西施與金煌三大芒果在吉隆坡連鎖超市上架。（台南市政府提供）

駐馬來西亞代表葉非比指出，黃偉哲連兩年帶來的芒果炫風不僅迷倒大馬民眾，甚至連日韓等國的外籍人士也慕名而來，證明台南芒果的魅力無遠弗屆。她也表示，台南是她母親的故鄉，是座具有悠然氛圍的美食古城，她歡迎大家除了選購台南的芒果，還可以親自到台南走走，體驗台南的多元風格。

主辦單位表示，為展現台南芒果的珍貴，此次記者會特別以金箔打造芒果金箔蛋糕，並結合馬來西亞市場熱賣的芒果抹茶牛奶進行創意展演。

黃偉哲也把握機會熱情行銷，向現場民眾介紹所有芒果皆由台南產地新鮮直送，掀起一波搶購熱潮，台南的甜蜜滋味深深擄獲當地消費者的味蕾。

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主辦單位說，此次在馬來西亞的行銷活動，不僅有助於強化台南芒果在國際市場的品牌形象，也促進台馬兩地在農業與經貿上的交流與合作。台南市政府未來將持續深耕海外市場，與當地企業建立穩固的合作夥伴關係，進一步提升台南農產品的國際能見度，累積寶貴的海外行銷經驗，為更多農產品的出口打下基礎。

台南市政府也期望，能將這套成功模式推廣至更多國家，讓世界各地的消費者都有機會認識並愛上來自台南的優質農產。（編輯：高照芬）1140705

台南市長黃偉哲（右2）在吉隆坡當地大型連鎖超市向路過兒童分送試吃芒果。（台南市政府提供）

台南的芒果在馬來西亞大型連鎖超市上架後，吸引大量民眾駐足、購買。（台南市政府提供）