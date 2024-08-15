劉揚偉缺席鴻海線上法說會 低調前往印度會莫迪
2024/8/15 08:31（8/15 10:32 更新）
（中央社記者李晉緯新德里15日專電）鴻海董事長劉揚偉缺席公司線上法說會，低調前往印度與印度總理莫迪會面，行程在莫迪於社群平台X上發文才曝了光。
劉揚偉此行除與莫迪會面，還將參加自家的員工宿舍啟用典禮，據傳也將出席印度獨立紀念日慶典，並與公司幾個廠區所在的地方首長會面。
鴻海14日下午舉行線上法人說明會，該公司稱劉揚偉因另有要務出國而缺席，且因鴻海對劉揚偉的行程保密到家，直到印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群媒體平台X上發文，才讓劉揚偉的印度行曝光。
莫迪在發文中說：「很高興見到鴻海科技集團董事長劉揚偉，我強調了印度會在未來提供絕佳機會，我們也對他在印度卡納塔卡邦（Karnataka）、坦米爾那都邦（Tamil Nadu）、安德拉邦（Andhra Pradesh）等地的投資計畫，進行了很精彩的討論。」
莫迪的發文中還附上他與劉揚偉握手，及兩人比鄰而坐對談的照片。
面對中央社記者的詢問，鴻海人員三緘其口，劉揚偉也不願多做回應，維持一直以來低調的姿態。
劉揚偉一行人的這趟印度之旅十分低調，行程完全沒有對外曝光，也未接受台灣媒體訪問，僅將在印度地方政府安排下，接受兩家當地媒體採訪。
根據了解，劉揚偉14日與莫迪見面，今天參加印度獨立紀念日（Indian Independence Day）的慶典。之後，劉揚偉等人將離開德里，參加鴻海在印度清奈附近員工宿舍的啟用典禮，並到印度南部巡視，也可望與當地地方首長見面。（編輯：高照芬）1130815
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