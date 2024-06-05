印度大選6 / 印度大選落幕 台灣印度關係能否更上一層樓？

印度大選落幕 台灣印度關係能否更上一層樓？

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印度舉行5年一度的國會下議院選舉。作為全球人口第一大國以及崛起中的中等強國，印度在印太地區已具一定的影響力，選舉結果也將牽動印度的發展路線。一起觀察莫迪魔力、宗教情結、影響力作戰、女性賦權等諸多元素，如何在選舉中發揮作用。

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（中央社記者林行健新德里5日專電）4月3日，花蓮近海發生芮氏規模7.2地震，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文表達慰問，並稱印度與台灣人民同在。

印度多名智庫專家及資深媒體人表示，這是首次有印度總理在社群平台發表有關台灣的貼文。

時間回到3月中旬，莫迪主持半導體工廠奠基儀式，也公開提到「台灣的領導人」正以視訊方式觀禮；他口中的「台灣的領導人」包括外交部次長田中光、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，以及業界人士等。

印度北方邦（Uttar Pradesh）邦議會議員阿加渥（Amit Agarwal）告訴中央社，「莫迪總理跟台灣很親近。」

阿加渥說：「台灣是我們的朋友。中國會侵犯鄰國的領土，和中國相比，我們更喜歡台灣。」

莫迪曾於1999年11月訪台，當時他是印度人民黨（BJP）秘書長；莫迪2014年擔任總理之後，內閣成員也有多人在入閣前訪問過台灣。

本屆國會下議院選舉，BJP以及聯盟政黨在543席中拿下超過290席，將展開連續第3任執政，莫迪預料也會連任總理。

但如果本屆大選是由在野聯盟取得多數席位，台印度日漸升溫的關係恐將面臨變數，因為在野聯盟的龍頭「國大黨」（Congress）曾於2008年8月與中國共產黨簽署交流合作備忘錄。

印度智庫「中國分析及策略中心」（CCAS）夏海娜（Namrata Hasija）說：「如果莫迪再次出任總理，我認為台印度關係會有更多的進展。我們看到莫迪總理多次談到台灣，印度政府也罕見地頒發蓮花獎給台灣人。」

印度內政部今年1月宣布公民榮譽獎項「蓮花獎」（Padma Awards）的得獎人名單，鴻海董事長劉揚偉是8名得獎外籍人士之一。

雖然如此，基於印度謹慎的外交政策以及緊張的邊界情勢，夏海娜表示，短期內很難看到台印度高層官員或國會議員互訪。

至於印度與中國的關係，夏海娜也不認為會有大幅進展，因為印度就是在莫迪政府的領導下與中國對抗。她補充，就算莫迪政府有意改善與中國的關係，只要邊界問題沒解決，也會遭到印度民眾強烈反對。

中國與印度於2020年6月發生流血邊界衝突，此後兩國關係跌入低谷。今年5月10日，中國駐印度大使一職出缺18個月之後，派遣外交部部長助理徐飛洪補實，5月31日與和另6國大使向印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）遞交國書。

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）同樣相信，BJP政府將延續過去的政策，深化與台灣的非官方關係，民眾將看到印方釋放更多友台訊息及行動。

他說，「台印度關係在政治層面或許仍有挑戰，但非政治關係必然會深化。」

潘孟吉預測，台灣印度關係會朝正面方向發展，尤其是近年來有愈來愈多的台灣公司來印度投資，對這些台商來說，印度的執政黨沒變，投資環境也不會變。

印度近年來經濟發展快速，2022-23財政年度的經濟成長率達7.2%，全球曝光度去年因舉辦20國集團（G20）峰會而增加，國際地位也因地緣政治而提升，大環境相當有利。

BJP的競選政綱顯示，再度執政後將聚焦於年輕人、婦女、農民以及貧民等4大族群，透過提升社會福利、良好治理、主辦奧運，以及加強實體與數位基礎建設，包括興建高速鐵路，讓印度能在2047年躋身已開發國家之林。

莫迪最近在電視訪問中也承諾，將致力於推動觀光、發展半導體，並打造世界製造中心。

然而，新政府也將面對諸多問題，包括經濟發展成果未能雨露均霑、通貨膨脹率與失業率居高不下、東北地區動亂、宗教仇恨造成的社會撕裂等。

印度上議院議員、伊斯蘭教徒克漢（Javed Ali Khan）告訴中央社，印度過去10年的政績並不理想，這不僅是穆斯林的視角，對一般民眾來說，也是如此。

克漢指出，農民持續示威，要求政府保證農作物收購價格；年輕人走上街頭，要求就業機會；婦女和弱勢族群在吶喊，要求消除歧視。

他說，「印度需要進一步的改變，而選舉結果將決定未來的風向。我們共同努力，讓改變發生。」（編輯：韋樞）1130605