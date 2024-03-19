印度國防參謀長：中國崛起與邊界爭議為最大挑戰

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（中央社記者林行健印度普恩19日專電）印度最高軍事將領國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）在一場研討會上表示，中國崛起及印中邊界爭議將是印度軍方未來的最大挑戰。

邱漢18日受邀到印度西部大城普恩（Pune）出席「第3屆戰略與安全對話」，主題為中國崛起對世界影響（The rise of China and its implications for the world）。

他以貴賓身分發表演說時表示，「在可預見的未來，中國崛起以及印中邊界糾紛是印度所面臨的最大挑戰」。

邱漢說，印度軍方須在和平時期維護邊界主張合法性，這需要在所有邊界摩擦點精明地應付中國人民解放軍，保持堅定態度，雙方也要在商定的接觸準則下運作。

他譴責中國在無視道德原則下，拓展軍事力量與戰略野心，不只威脅國際間脆弱的平衡，也危及和平共處、尊重主權和領土完整、互不干涉與相互尊重等國際規範。

邱漢指出，中國正在印度周邊「下圍棋」，利用印度鄰近國家的動盪與脆弱性，來威脅印度的國家安全，印度必須做好長期投資規劃，成為在區域國家的首選安全夥伴，以填補這些可能會被外國勢力利用的缺口。

他強調，在相互聯繫程度日益提高的世界中，不能以二元視角來看待印中關係，中國崛起也會影響其他國家，印度會持續與理念相近的國家，共同尋求力量平衡。

此外，邱漢說，傳統觀念認為空域侵犯只是暫時行為，因為空軍終究得在短時間內離開，但如今有些國家正利用「例行性的暫時性入侵」，來合理化主權主張，因此印度也必須重新思考空軍對捍衛邊界的參與及角色。

他指出，中國空軍向外國飛行器發射火焰彈、向外國海事人員發射雷射光，還頻繁進入台灣空域，以及美國射下中國的高空氣球等，都是空軍宣示空域主張的實例。

邱漢並稱，印度雖然被認為是陸地國家，但因邊界糾紛而無法利用陸地與歐洲及東南亞連接，印度的長遠命運在於海洋，勢必須強化自身在印度洋的地位。

這場研討會由印度智庫中國分析及策略中心（CCAS）、先進戰略研究中心（CASS）以及普恩大學（SPPU）國防暨戰略研究系聯合主辦。（編輯：張芷瑄）1130319