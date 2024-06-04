印度大選5 / 從家庭走向政治 印度女力崛起但前路尚遠

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印度舉行5年一度的國會下議院選舉。作為全球人口第一大國以及崛起中的中等強國，印度在印太地區已具一定的影響力，選舉結果也將牽動印度的發展路線。一起觀察莫迪魔力、宗教情結、影響力作戰、女性賦權等諸多元素，如何在選舉中發揮作用。

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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度第18屆下議院選舉的7梯次投票已於6月1日結束，根據印度選舉觀察團體「民主改革協會」（ADR）數據，本屆選舉全印度有8300多名候選人，其中有797名女性，約占候選人總數的9.6%。

這是印度自1957年開始統計候選人性別以來，女性候選人最多的一次。1957年，印度下議院選舉只有45名女性參加競選，如今67年過去，參選女性人數增加了將近18倍。

2019年印度上一屆的下議院選舉，全印度有7900多名候選人，其中724人為女性，約占候選人總數的9.2%，最後有78名女性候選人當選，約為下議院總席次的14%，是歷屆最高；本屆選舉能否打破這個紀錄，很快就可以揭曉。

印度小老百姓黨書記蕊娜．古普塔（Reena Gupta）接受中央社訪問時說，女性從政在印度並不少見，印度也產生過許多優秀的女性領導人。

「我們在1966年就有了女性總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），比世界上很多國家出現女性領導人要早得多。此外，印度婦女擁有普選權，我們所有人都有投票權。」

女性社會地位低下，是外界長久以來對印度的刻板印象。雖然女童無需受教育、童婚、女嬰被選擇性墮胎、以及女性是男性附屬品等觀念，在部分地區依然存在，但整體而言，在印度政府與婦女團體的努力下，近年女性地位提升很多。

目前，印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）是女性；29名內閣部長當中也有兩名女性，分別是財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）和婦幼發展部長伊拉尼（Smriti Zubin Irani）。

在印度的歷史長河中，女性社會地位起起落落，尊重與歧視並存。

印度從遠古時代就開始以崇拜女神的方式，展現對女性的尊敬，以九夜節為例，印度教信徒連續9天敬拜女神杜爾加（Durga）的9個分身，而杜爾加就是女力的象徵。但另一方面，印度社會從後吠陀時期（Later Vedic Period）開始，逐漸出現針對女性的約束。

婦女培力非政府組織Womenite創辦人哈爾仕特．古普塔（Harshit Gupta）向中央社表示，直到今天，在印度某些地區，特別是鄉村，仍有人認為婦女只應在家洗衣煮飯，女童只需在家分擔家務，不必上學。

「但女性占印度總人口的5成，我們不能在5成人口缺席的情況下制定法律。」

婦女培力非政府組織Womenite創辦人哈爾仕特．古普塔最近接受中央社訪問表示，要實現女性賦權，就必須提高女性的教育水準與經濟能力。中央社記者林行健新德里攝 113年6月4日

他舉例，「男性議員連女性在生理期和懷孕時的感受都無法體會，又怎麼來制定女性健康相關政策？」所以不管是上議院、下議院或是地方議會，都絕對需要女性的參與。

為保障女性的政治參與權，印度很早以前就在鄉村實施村莊自治制度（Panchayati Raj），村委會必須保留33%的席位給女性。立意雖好，但在很長的一段時間裡，女性卻很少能實際參與決策過程。

「因為有33%的席位為女性保留，所以她們就出來競選。但她們之中有很多只是出現在競選海報上的臉孔，背後決策者仍是她們的丈夫或兄弟。」哈爾仕特說。

他說明，鄉村女性沒有受過教育，經濟也不能獨立，她們甚至無法走出家門去看世界，導致她們無法做決策。但如今情況正在改變，女性教育開始普及，在經濟上也逐漸自主，她們已有能力做決策。

雖然女性參加選舉的人數逐年增加，但仍面對許多挑戰，包括缺少金主支持、政黨提名女性意願低、難以兼顧家事與工作，以及來自政敵的言語暴力威脅等。

哈爾仕特認為，要實現女性賦權，就必須提高女性的教育水準與經濟能力，印度政府於2015年推出的「拯救女孩、教育女孩」（Beti Bachao, Beti Padhao）計畫，就走在正確的道路上。

他補充，就民間團體而言，有資源者可以提供弱勢女性學習的機會，比如設立婦女技能培訓中心，教導她們編織或刺繡等手藝，讓她們即使在家也可以創造收入，減少對丈夫的依賴，長久下來，女性地位就會改變。

立法代表權是政治賦權的基礎，女性在議會中的代表性是議會政治性平程度的重要指標。雖然印度女性候選人數持續增加，但就近兩屆下議院選舉而言，女性候選人都沒有超過候選人總數的10%，顯示男性仍為印度參政的主流族群。

印度國會去年9月通過「婦女保留席位法案」，規定下議院和各邦地方議會，都必須為婦女保留1/3的席位，進一步保障女性在政治上的話語權，但新法估計要等到2029年才會開始實施。

雖然在印度，不少女性候選人是出身政治世家，她們的崛起未必代表整體女力的提升，但女性的政治參與仍有助提升性平意識、帶動社會改革。印度擁有14億人口，性平與女性培力並非一蹴可及，雖然前路尚遠，但至少已經向前踏出了好幾步。（編輯：陳慧萍）1130604