民調：印度相信男女平權 但妻子應順從丈夫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里8日專電）美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）一份調查發現，印度社會同意男女應該平權，但近9成民眾同時認為妻子應該服從丈夫。

根據2日公布的這份調查，有72%的印度民眾認為男女平權「非常重要」，高於全球中間值70%，在47個國家或地區當中排列第22位。

調查也發現，有55%的印度民眾相信女性和男性一樣，都可以成為很好的政治領袖，另有14%相信女性政治領袖比男性更優秀，只有25%相信男性政治領袖比女性更優秀。

印度早在1966年就曾選出女性總理--英蒂拉‧甘地（Indira Gandhi）；其他知名女性領袖還包括：賈雅拉莉妲（Jayaram Jayalalithaa）、班納吉（Mamata Banerjee）和史瓦拉吉（Sushma Swaraj）等。

然而，談到夫妻在家庭中的地位，印度民眾的想法回歸傳統，有87%受訪者認為妻子在多數時候應順從丈夫，有64%則相信妻子應完全順從丈夫；即使排除男性受訪者，認為妻子應完全順從丈夫的比例也高達61%。

此外，56%的印度民眾「完全同意」當工作機會不足時，男性應有優先權，另23%則是「在很大程度上同意」男性享有工作優先權。

在女性安全方面，有76%印度民眾認為針對女性的暴力在國內是「很大的問題」；被問及「教導男孩要尊重女性」和「教導女孩要自律檢點」哪個比較重要？51%選擇前者，26%選擇後者，其餘答不知道或兩者皆重要。

調查也顯示，只有23%印度民眾認為女性在國內受到歧視；16%印度女性認為自己因性別關係而受到歧視。

這份調查是於2019年後期至2020年初所做，當時尚未爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病），樣本為2萬9999名印度成年人，採面對面訪問方式進行。

印度憲法規定，所有公民不應因性別而受到歧視。此外，印度也有諸多法律保護女性權益，如1976年同工同酬法、2005年反家暴法和2013年工作場所女性反性騷擾法等。

目前，印度婦女團體正努力推動修改刑法，把丈夫對妻子強制性交納入性侵罪。（編輯：黃自強）1110308