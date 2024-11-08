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川普勝選華爾街延續漲勢 輝達成史上首家市值破3.6兆美元企業

2024/11/8 08:50（11/8 09:19 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）前美國總統川普重返白宮引發華爾街延續漲勢，人工智慧（AI）晶片大廠輝達股價今天上漲創新高，成為歷史上首家股票市值超過3.6兆美元的公司。

路透社報導，川普5日在美國大選獲勝後，投資人普遍對減稅和放鬆監管持樂觀態度，這家在AI市場占主導地位的晶片製造商股價上漲2.2%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，輝達（NVIDIA）市值今天收盤時達3.65兆美元，超過蘋果公司（Apple）10月21日創下的3.57兆美元收盤市值紀錄。輝達5日就已經超越蘋果，成為全球市值最高的公司。

蘋果股價今天上漲2.1%，市值達3.44兆美元。

自川普5日當選總統以來，標準普爾500科技指數兩個交易日飆升超過4%。

在微軟（Microsoft）、Alphabet等科技巨擘爭相擴建AI運算能力，並搶占新興科技主導地位的競爭中，輝達成為美國股市中的最大贏家。

這家位於矽谷的晶片設計公司股價11月已上漲12%，市值在2024年迄今已經成長兩倍。

今年股價飆升後，輝達市值現已超過禮來公司（Eli Lilly）、沃爾瑪（Walmart）、摩根大通（JPMorgan）、Visa、聯合健康集團（UnitedHealth Grou）和Netflix的市值總和。

根據倫敦證券交易所集團，分析師平均預估輝達在11月20日公布財報時，季度營收將成長80%以上，達到329億美元。

輝達6月曾短暫成為全球市值最高的公司，隨後被微軟和蘋果超越。幾個月來，這3大科技巨擘的市值一直不相上下。

微軟市值將近3.16兆美元，今天股價上漲1.25%。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131108

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