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輝達取代英特爾成道瓊指數成分股 晶片製造業市場轉變

2024/11/2 09:55（11/2 10:54 更新）
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輝達公司美國總部外觀。（路透社）
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（中央社紐約1日綜合外電報導）晶片業巨擘輝達（NVIDIA）將取代英特爾（Intel）成為道瓊工業平均指數成分股，凸顯晶片製造業市場的轉變，並對陷入困境的英特爾又一次造成挫敗。

英特爾作為道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average index）成分股已有25年。

路透社報導，標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）今天表示，輝達將於下週與塗料大廠宣偉（Sherwin-Williams）一起加入道瓊指數，宣偉將取代陶氏化學公司（Dow）。

英特爾曾叱吒晶片製造業，近年卻將製造方面的優勢拱手讓給台灣積體電路製造公司，又在放棄投資新創企業OpenAI等誤判後，錯失生成式人工智慧（AI）發展熱潮。OpenAI於2022年底推出AI聊天機器人ChatGPT。

英特爾股價今年暴跌54%，在道瓊指數中表現最差，而道瓊指數採價格加權，英特爾又是股價最低的成分股。

英特爾股價今天盤後下跌1.6%，輝達則上漲2.2%。

英特爾昨天才對旗下個人電腦和伺服器業務的前景表達樂觀看法，預估本季營收將優於預期，但也警告還有「很多工作要做」。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）資金與市場部主任史屈特（Susannah Streeter）說：「在英特爾努力應對痛苦的轉型和信心喪失之際，失去在道瓊指數中的地位對英特爾是又一次聲譽上的打擊…這也意味著英特爾不被納入追蹤道瓊指數的指數股票型基金（ETFs），這可能會進一步影響股價。」

有賴於輝達晶片在驅動生成式AI技術上發揮的重要作用，如今輝達已是全球半導體產業的基石，過去兩年股價飆漲7倍，光是今年就翻了1倍以上。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131102

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輝達將納入道瓊工業指數成分股 取代英特爾
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