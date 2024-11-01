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英特爾執行長讚台積電很棒 既為客戶也是競爭者

2024/11/1 16:30
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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾今天的財報電話會議結束後，執行長季辛格接受「雅虎財經」訪問談到台積電是「很棒的公司」，並稱台積電既為客戶也是競爭對手，強調雙方有良好合作關係。

路透社近日報導，季辛格（Pat Gelsinger）擔任英特爾（Intel）執行長初期發表一些言論，導致跟台積電的關係變得緊張。近來又傳出台積電取消給英特爾的3奈米晶圓代工折扣，季辛格如今澄清兩間公司關係。

他指出：「他們（台積電）是很棒的公司，他們創造代工模式，為客戶服務非常出色，對我們的服務也很周到。我們提到的人工智慧個人電腦處理器Lunar Lake，若沒台積電就無法實現，他們是此計畫成功的關鍵。」

季辛格還說：「我們希望成為一間具規模的西方大廠，這對西方世界具有重要意義…最終，我也供應他們一些我們的先進設備。因此，這是一種複雜的關係，但對於英特爾、台積電和整個產業來說都極為重要。」

他也向「雅虎財經」（Yahoo Finance）表示，台積電既為客戶也是競爭對手，並強調雙方有良好的合作關係。

另外，英特爾股價今年以來已經重挫55%，但今天盤後一度飆漲近7%，主要是這間公司給出了優於市場預期的第4季財測。

季辛格說道：「這對我們而言是關鍵的一季，我認為未來充滿樂觀。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1131101

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