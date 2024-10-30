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郭智輝：黃仁勳尚未提百億度綠電 輝達不會不回台灣

2024/10/30 12:13（10/30 14:21 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北30日電）經濟部長郭智輝昨天掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注。他今天在立法院表示，輝達執行長黃仁勳尚未直接向經濟部提出百億度綠電需求，國際大廠都有海外布局的時程安排，「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也與輝達溝通來台投資的人力問題。

民眾黨立委張啓楷昨天在立院質詢指出，輝達執行長黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電條件，郭智輝回應，「我們可以給他」，而且黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢，張啓楷質詢時表示，郭智輝昨天秒答要給輝達100億度綠電，很有氣魄。

郭智輝表示，台灣綠電量足夠，這和氣魄沒關係，「我是就事論事」，對於外界的批評，他認為，這是每個人的角度和認知不同。

張啓楷指出，外界批評郭智輝是在畫大餅，郭智輝則引述明代詩人王陽明詩詞「蔽月山房」回應，「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」，每個人對事情的角度和看法不同。

張啓楷追問，經濟部是否有聯絡黃仁勳，以及如何滿足輝達來台投資所需綠電。

郭智輝回應，根據經濟部獲得的資訊，黃仁勳並沒有說要100億度綠電，國際大廠都有海外布局的時程安排，與企業的策略有關，政府不便替產業公布過多的前瞻策略；「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也答應輝達投資台灣的幾個要素，目前還在溝通人力問題。

此外，民進黨立委陳亭妃、國民黨立委楊瓊瓔和謝衣鳳等人關切，中小企業、本土企業綠電分配問題。郭智輝表示，經濟部會盤點哪些產業需要綠電，以滿足大中小微企業發展所需綠電，包括傳統產業、中小企業和出口產業等，也會輔導產業節能減碳，協助企業低碳轉型。

郭智輝中場休息受訪表示，輝達尚未直接向經濟部表達100億度綠電的需求，風力2.5GW可發出100億度綠電；2026年綠電量預估可達550億度，經濟部會做好準備，因應未來外商投資、研發中心設置所需綠電。（編輯：林淑媛）1131030

經濟部長郭智輝（圖）30日在立法院經濟委員會答詢表示，輝達執行長黃仁勳尚未直接向經濟部提出百億度綠電需求，國際大廠都有海外布局的時程安排，「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也答應輝達投資台灣的幾個要素，目前還在溝通人力問題。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
經濟部長郭智輝（圖）30日在立法院經濟委員會答詢表示，輝達執行長黃仁勳尚未直接向經濟部提出百億度綠電需求，國際大廠都有海外布局的時程安排，「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也答應輝達投資台灣的幾個要素，目前還在溝通人力問題。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
經濟部長郭智輝掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注。郭智輝（前）30日在立法院接受媒體訪問進一步說明，目前台灣綠電發電量約200億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求，經濟部會根據廠商需求建置綠電。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
經濟部長郭智輝掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注。郭智輝（前）30日在立法院接受媒體訪問進一步說明，目前台灣綠電發電量約200億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求，經濟部會根據廠商需求建置綠電。中央社記者裴禛攝 113年10月30日
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