郭智輝：2026年綠電達550億度 可滿足輝達百億度需求

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（中央社記者劉千綾台北30日電）經濟部長郭智輝昨天掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注，郭智輝今天進一步說明，目前台灣綠電發電量約200億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求，經濟部會根據廠商需求建置綠電。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢，會前接受媒體訪問。

民眾黨立委張啓楷昨天在立院質詢指出，輝達執行長黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電條件，郭智輝回應，「我們可以給他」，而且黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力。

郭智輝今天表示，輝達不是今天才提出100億度綠電需求，現在台灣綠電約有200億度，預估2026年綠電發電量將達550億度，可以滿足研發中心、數據中心等需求；綠電來源包括風力和太陽能等，其中風力發電約為2.5GW。

不過外界認為，台積電買走市場上大量綠電，可能排擠其他企業綠電需求，郭智輝表示，根據廠商需求建置綠電，2026年會達標，相信2027、2028年滿足企業的綠電需求也不會有問題。

媒體追問，國民黨立委賴士葆批評郭智輝對輝達100億度綠電需求的回應是膝蓋式回應。郭智輝反問，「你認為我是膝蓋式回應嗎？」

核電延役問題方面，郭智輝重申，基於安全考量，會觀察海外國家如何處理核廢料，「如果他們可以解決核廢料問題，相信我們也可以解決」，核電議題秉持3個基本原則，包括核能安全、核廢料處理以及社會共識。

媒體詢問，2050年再生能源達到60至70%目標、低碳能源約30至40%承諾是否可以達標。郭智輝表示，這是經濟部努力的目標，綠電建置不是只做到2030年，但2030年綠電需求比較急迫，長遠來看，2050年需達到零碳目標。此外，設置一個電廠須花費6年，能源政策必須通盤考量，對於各界的批評指教會回去檢討。（編輯：潘羿菁）1131030