黃仁勳回台投資要百億度綠電 郭智輝：我們可以給他

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北29日電）民眾黨立委張啓楷今天在立院質詢時指出，輝達執行長黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電條件，經濟部長郭智輝回應，「我們可以給他」，而且黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

張啓楷質詢時指出，黃仁勳開出回台投資條件是要100億度綠電，郭智輝回應，「我們可以給他」，張啓楷質疑郭智輝是直接掛出保證，詢問何時要提供輝達100億度的綠電，郭智輝則進一步強調，「他開出條件，我們就可以做」。

張啓楷認為，目前台灣的綠電只有200億度左右，黃仁勳開口就要走1/2，而且這些綠電機乎已被台積電買走，呼籲郭智輝把事情弄清楚，不要亂允諾，他再次詢問郭智輝，何時可以提供100億度的綠電給輝達。

郭智輝回應，黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力，「但電不是開關打開來就有，需要創電，而綠電包括風力、太陽光電、地熱、氫能轉換等。」

張啓楷提醒郭智輝要謹言慎行，他說，郭智輝很有創意，但是很不切實際，現在台灣發展綠電這麼久，就只有200億度綠電，結果郭智輝一下就允諾輝達100億度綠電，他要郭智輝回去繼續努力。

郭智輝則表示，「以前不是我做部長，你不能拿來比，只要黃仁勳來，有要求，經濟部就可以給他。」

卓榮泰表示，綠電現在占比約16%，預計2030年會成長到30%，應共同促進此事，而不是現在就認為一定做不到，而且還好現在有如此多的綠電，否則世界大廠要來，台灣連基本條件都達不到。（編輯：林淑媛）1131029