建商看好高雄房市 今年砸近百億元購地

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（中央社記者潘智義台北24日電）近年高雄建設話題不斷，區域房市前景頗受看好，住商機構觀察實價登錄，今年截至目前最新資料，高雄市前10大土地交易中，有6筆皆為建商購入，且僅此6筆總價近新台幣百億元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高雄市近年大型建設不斷，雖然房市受到政策調整影響，但後市看俏，加上開發商未來仍有推案壓力，積極增加土地庫存更為必要，自然積極進場。

根據實價登錄揭露，今年截至目前為止，高雄市土地交易總價最高者為楠梓區惠民段16地號一案，該地為中石化土地標售案，總面積達3795.8坪，於8月底由知名建商以總價新台幣28億4686萬元拿下，換算土地單價約每坪75萬元，創下楠梓區有實價登錄以來，總價最高土地交易。

針對該案未來推案行情，住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東侯鐵漢分析，楠梓區周邊房市主要受到科學園區議題帶動，市場前景頗受看好，吸引各大建商進場插旗，如今區域新案均價已達每坪30餘萬元、近40萬元價位。

住商不動產統計，楠梓區周邊房市主力以2至3房為主，2房含車位新案總價帶約落在1200至1800萬元之間，受惠於周邊科技新貴剛性需求穩定，目前區域房價頗具支撐力道。

賴志昶補充，高雄市今年截至目前為止，土地市場排名第2名交易為位於前鎮區經貿段五小段1-1地號一案，該案同樣為中石化土地標售案。該案能創下高總價，主因位處亞洲新灣區周邊，鄰近高雄市區，蛋黃區機能成熟，且區域近年來深受各大建商龍頭看好，推出不少大坪數豪宅物件，高總價住宅行情站上5字頭，房市前景頗受看好。

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高雄左營、楠梓前景佳，品牌建商擲數億搶進，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，今年高雄市大型土地交易仍不脫為具房市發展願景的重劃區，例如橫跨前鎮、苓雅區的亞洲新灣區，或是左營高鐵特區等。

徐佳馨說明，受科技產業鏈進駐楠梓科技產業園區帶動，區域土地市場也頗受注目；另外，觀察高雄市前10大土地交易案，皆成交於9月20日央行推出第7波信用管制措施之前，除實價交易揭露延遲等因素，顯示此波政策打房確實減緩建商購地腳步，但長線發展仍需觀察國際政經局勢與中央態度，才更能精準判斷。（編輯：潘羿菁）1131224