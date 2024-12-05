全球10大晶圓代工廠第3季產值創高 台積電市占64.9%

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（中央社記者張建中新竹5日電）市調機構集邦科技統計，第3季全球前10大晶圓代工廠產值合計達349億美元，季增9.1%，並創下新高；其中，台積電市占率攀高至64.9%，反觀三星（Samsung）市占率跌破1成關卡，降至9.3%，台積電拉大領先距離。

集邦科技今天發布新聞稿，第3季總體經濟情勢仍未明顯好轉，不過受惠智慧手機、個人電腦、筆記型電腦新產品帶動供應鏈備貨，加上人工智慧（AI）伺服器相關高效能運算需求持續強勁，整體晶圓代工產能利用率較第2季改善。

集邦科技統計，第3季全球前10大晶圓代工廠產值合計達349億美元，打破疫情期間創下的歷史紀錄，季增9.1%。

台積電受惠旗艦智慧手機新品，以及高效能運算產品效益，第3季產能利用率和晶圓出貨量同步攀升，營收達235.3億美元，季增13%，集邦估計，台積電第3季市占率達64.9%，穩居晶圓代工龍頭寶座。

集邦表示，三星因先進製程客戶的產品逐步邁入產品生命週期尾聲，成熟製程又因中國同業競爭而讓價，第3季營收季減12.4%，至33.6億美元，市占率跌破1成關卡，滑落至9.3%。

集邦指出，中芯國際第3季市占率6%，居第3位，聯電市占率5.2%，居第4位，格羅方德（GlobalFoundries）市占率4.8%，居第5位。

展望未來，集邦科技預期，先進製程需求暢旺，將持續推升前10大晶圓代工廠第4季產值成長，不過季增幅度將收斂，營運表現呈現兩極化，5奈米、3奈米需求持續供不應求，28奈米以上成熟製程產能利用率僅較第3季持平或小幅揚升。（編輯：張均懋）1131205