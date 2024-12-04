亞馬遜推出Nova系列AI模型 與科技巨擘互別苗頭

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon）今天推出一套人工智慧（AI）模型，這是亞馬遜迄今為止在快速成長的生成式AI領域中，與科技巨擘競爭最具膽識的舉措。

法新社報導，推出自家基礎模型系列，標誌著亞馬遜為了加強其在生成式AI領域中對抗領先者微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、Meta以及ChatGPT開發商OpenAI的地位，所做出的最新努力。

在此之前，亞馬遜透過其AWS雲端服務提供的AI產品，主要限於讓用戶使用其他公司的模型，包括其支持的AI新創公司Anthropic的模型。

即使Google、微軟和OpenAI在AI領域領先，AWS仍然是雲端運算市場的龍頭，而雲端運算是支持AI工具和產品運作不可或缺的關鍵。

領導亞馬遜AI業務的高級副總裁普拉薩（Rohit Prasad）表示：「在亞馬遜內部，我們正推動約1000個生成式AI應用，並從宏觀視角了解應用開發者仍面臨的挑戰。」

他還說：「我們的新亞馬遜Nova模型旨在幫助解決這些挑戰。」

亞馬遜Nova系列包含6款AI模型，能處理從文字生成到影片生成等多種任務。

亞馬遜表示，這些模型的價格比AWS伺服器上相似的產品便宜至少75%，且運行速度也比類似模型更快。

初期產品陣容包括快速生成文字內容的Nova Micro、處理基本多媒體任務的Nova Lite以及計劃於2025年初發布、可進行複雜推論的Nova Premiere。

這些模型支持200種語言，並可根據客戶的專有資料進行自客製化，亞馬遜希望這一功能能吸引開發專門AI應用的企業。

另外兩個模型專攻創意內容，像是Nova Canvas用於圖片生成，Nova Reel則用於影片創作。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131204