Google Gemini跨足iPhone版 支援AI生圖

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（中央社記者吳家豪台北15日電）Google人工智慧（AI）個人助理Gemini原本在Android手機上推出，今天Google宣布推出iPhone版Gemini App，可免費使用Gemini各項功能，例如更自然的對話互動、調整文字、提升學習效率與生產力、生成AI圖像等。

Gemini體驗產品管理資深總經理馬夸特（Brian Marquardt）在官方部落格發文表示，iPhone版Gemini App的功能之一是Gemini Live，讓用戶以更自然的方式與Gemini互動，可以隨時提問或切換話題，就像與真人對話，例如練習面試技巧、尋找旅遊景點的靈感等。Gemini Live目前支援超過10種語言，未來將陸續新增更多語言選項，包括中文。

馬夸特指出，如果遇到任何學科上的問題，也可以向Gemini尋求解答，Gemini會根據用戶的學習風格，提供逐步指導，甚至可以透過測驗來測試學習成果。

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iPhone版Gemini App還可以生成AI圖像，馬夸特說，Imagen 3是Google目前最高品質的圖像生成模型，可以快速將文字描述轉化為AI圖像。

此外，馬夸特表示，透過擴充功能，Gemini可以在單一對話中，從YouTube、Google地圖、Gmail、日曆等應用程式中找到並顯示相關資訊；例如去參加派對之前，可以使用Gemini尋找適合帶去的甜點，再透過YouTube觀看教學影片，學會製作方法。（編輯：張均懋）1131115