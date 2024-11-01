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Google地圖強化AI 台灣2大新功能與全球同步

2024/11/1 09:52（11/1 10:27 更新）
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Google宣布地圖服務推出全新人工智慧（AI）功能，運用Gemini模型讓探索和導航更加身歷其境。（圖取自Unsplash圖庫）
Google宣布地圖服務推出全新人工智慧（AI）功能，運用Gemini模型讓探索和導航更加身歷其境。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北1日電）Google宣布地圖服務推出全新人工智慧（AI）功能，運用Gemini模型讓探索和導航更加身歷其境，台灣在「抵達資訊再進化（Updated Arrival Information）」及「行程週邊探索（Explore for Trips）」這兩項新功能與全球同步登場。

如果使用者開車到達目的地，Google地圖的「抵達資訊再進化」功能不但會顯示目的地建築物和停車資訊，還會引導前往最適合的入口。地圖的實景功能（Live View）會協助找到方向，除了步行路線外，還能查看商家最新資訊，確認目的地是否還在營業。

「行程週邊探索」功能可以讓使用者輕鬆規劃行程，在Google地圖搜尋路線後向上滑動，能發現旅程沿途的特色餐廳、私房景點。

Google地圖副總裁暨總經理丹尼爾斯（Miriam Daniels）在官方部落格發表文章指出，每月有超過20億人使用Google地圖，藉由使用AI分析數十億張圖片，以及來自當地合作夥伴和社群的數據，Google每天都能對地圖進行超過1億次更新。

丹尼爾斯說，從環保路徑到沉浸式實景，過去10年來AI幫助Google地圖打造許多全新體驗，現在Google更進一步運用Gemini模型的功能來翻新地圖。

例如，只要向Google地圖詢問「適合晚上和朋友一起做的事」，就可以瀏覽由Gemini模型摘要的評論，快速了解人們對某個地方的評價。這項功能將於本週在美國的Android和iOS系統推出，未來幾個月也將在Google搜尋中看到類似體驗，包括由AI支援的評論摘要，以及針對地點提出詳細問題的選項。

Google地圖另一項重大更新是減輕駕駛壓力，可以在出發前更輕鬆探索路線。只要取得路線指示，點選「新增停靠點」，將會看到熱門地標、景點、風景名勝和用餐選項，協助駕駛規劃旅程。

如果使用者行駛在不熟悉的區域，可能遇到複雜車道、岔路和出口，為了協助使用者預先掌握路況，Google地圖強化的導航功能會在地圖上清楚顯示車道、斑馬線和道路標誌，明確顯示應該行駛在哪個車道上，導航時只要沿著藍線的車道標記即可。

Google地圖的探索路線、查看和回報天氣干擾狀況，以及更新的抵達指引功能，將於本週在全球Android和iOS系統推出。增強的導航功能將於30多個都會區的Android和iOS系統推出，並計劃未來擴展到更多地區。

此外，透過Google地圖的沉浸式實景功能，可以使用AI、圖像和電腦視覺來掌握體育館、公園和路線的樣貌，或查看參觀景點當天的天氣和交通狀況。從本週開始，沉浸式實景支援的景點將擴展到全球150個城市，包括布魯塞爾、京都和法蘭克福等地。（編輯：張良知）1131101

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