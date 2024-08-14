Google推出具備AI功能Pixel 9手機 搶先蘋果一步

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（中央社加州山景市13日綜合外電報導）Google今天發表具備人工智慧（AI）功能的新款Pixel 9智慧型手機，要與蘋果公司（Apple）的iPhone一較高下。

據法新社和路透社報導，Pixel輕鬆讓用戶與Google網路服務更緊密結合，這與蘋果利用iPhone和App Store的策略有異曲同工之妙。

Google出招，正面挑戰了iPhone的Apple Intelligence人工智慧，以及蘋果公司與生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的結盟。

這場Google母公司Alphabet在美國加州山景市（Mountain View）灣景（Bay View）園區的發表會，有別於Google從2016年10月推出旗艦智慧型手機以來，總是在秋季發表Pixel新品的傳統。

提前發表新機，一來是Google在市場型產品注入人工智慧功能，跟上競爭對手腳步的最新舉措，二來也意在蘋果9月推出新款iPhone之前取得先機。

在三星（Samsung）和蘋果稱霸的全球智慧型手機市場中，Pixel市占率僅占一小部分。

不過，Pixel手機的其中一個目標，是要展示Android作業系統的能耐；Android支援全球大多數智慧型手機。

根據Pixel產品管理資深總監查克（Shenaz Zack）說法，Pixel 9型號讓Google的Gemini AI功能更上一層樓，能協助用戶完成日常任務，例如預約，或在大量數據中尋找舊檔案。

查克在簡報會中表示：「一經諸位許可，Gemini可以提供無與倫比的客製化協助，幫助諸位在收件匣、Gmail、行事曆等許許多多其他功能中存取資訊。」

舉例來說，Pixel手機也可以用來拍攝演唱會海報，並確認日曆上的那個日期是否有空，還能寫訊息邀請朋友加入。

此外，在Pixel手機上與Google AI的對話將更加流暢，允許中斷或突然改變話題。

新的Pixel手機也將能在通話期間做筆記，先自動知會另外一方。

Google指出公司把隱私視為第一要務，從保護人工智慧所使用的數據，到允許用戶替應用程式（App）和其他內容設立有密碼保護的私人空間，無一不包。

Pixel 9的開賣售價為899美元（約新台幣2萬9000元），新的折疊款手機售價為1899美元（約新台幣6萬1300元）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130814