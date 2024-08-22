Pixel 9系列開箱 專家：AI變聰明、實用性大增

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（中央社記者吳家豪台北22日電）Google Pixel 9系列手機今天在台開賣，專家實測發現，內建的人工智慧（AI）助理變聰明，可快速解讀複雜資料或優化照片，實用性大增；但初期在台灣開放的AI功能以相機為主，其他AI新功能如Gemini Live目前只有英文版。

Google於14日發表全新硬體產品，其中Pixel 9、Pixel 9 Pro XL今天起在台灣上市；Pixel 9 Pro Fold摺疊機將於9月4日開賣，Pixel 9 Pro預計今年底前發售。

3C科技達人Tim哥接受中央社記者採訪表示，Pixel 9系列相較於其他AI手機，主要是相機多了「一起拍」、「影片強化器」等AI功能。Pixel 9全系列搭載Tensor G4晶片，是為了優化AI而設計，不僅開啟應用程式更快，瀏覽網頁的順暢度也很有感，可以說是「真AI手機」。

細看技術規格，Tim哥認為，Pixel 9系列配備4700 mAh（毫安培）以上容量的電池，可以算是大電量手機。此外，基本款的Pixel 9配備12GB記憶體，更高階的Pro機型配備16GB，能有效提升AI處理速度。

不過，Tim哥表示，Pixel 9發表會上提到的部分AI新功能，包括AI語音互動功能Gemini Live、可幫忙記住手機截圖內容待辦事項的Pixel Screenshots、根據提示詞生成圖片的Pixel Studio，目前都只有英文版，希望能盡快支援繁體中文並開放在台灣使用。

Tim哥說，今年是AI手機元年，相關應用還不夠多，等明年應該會爆發。目前他在生活中最常用AI幫忙找資料，未來最期待的AI功能是通話錄音和會議重點摘要，可以提高溝通效率、節省時間。

記者實測6.8吋的Pixel 9 Pro XL，機身邊角圓潤，且採用抗指紋塗層，經過一天的測試也沒發現沾指紋。人臉辨識解鎖螢幕的速度明顯比前一代更快，常常正準備要用指紋辨識，就已經先偵測到臉部完成解鎖。

相機全新AI功能「一起拍」是把2張照片結合在一起，拍攝時會提醒第一張照片要幫拍照者預留空間，接著把手機交給其他人，進入拍攝場景就定位，移動畫面對準後拍攝第二張照片，系統會自動合成，效果相當自然，甚至可以創造自己與自己合照的畫面。

另一項有趣的AI功能是Gemini Advanced，透過AI模型可以快速解讀複雜文件或圖像，深入分析結果。

記者拍攝冰箱內部照片，詢問Gemini Advanced「冰箱裡的菜可以做什麼料理？」得到的回覆是，「從冰箱裡的食材來看，可以做的菜有限，因為主要都是一些調味料、飲品和零食。不過，還是可以嘗試一些簡單的料理」，並建議可以利用現有食材做法式吐司、簡單的湯麵或拌麵。

整體而言，Pixel 9系列搭載的AI功能確實超乎預期，能快速解讀文字和圖像，幫助使用者提高工作效率。未來等到Gemini Live、Pixel Screenshots等功能開放支援繁體中文後，實用性可望再大幅提升。（編輯：張良知）1130822