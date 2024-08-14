Google摺疊機首度來台 彭昱鈞：產品競爭力更強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）Google今天發表Pixel 9系列新手機，旗下摺疊機首度在台灣上市。Google硬體副總裁彭昱鈞說，今年第2代摺疊機大幅改善設計，產品競爭力比上一代更強，希望在更多不同區域推廣到更多使用者。

彭昱鈞出席Google硬體產品在台上市發表會時受訪表示，去年第1代摺疊機在上市區域做出選擇，Google也有很多學習。第2代摺疊機重量與市面上旗艦機差不多，厚度也相近，「我們對這個產品非常有信心。」

中央社記者提問，今年Google硬體新品發表時間為何比往年更早，彭昱鈞說，如果產品發表時程提早一點，到年底的銷售時間會比較長，在銷售策略上可以更有彈性。

Pixel 9全系列搭載全新Tensor G4晶片，外傳Google仍與三星合作晶片製造，媒體關注下一代晶片是否考慮下單給台灣晶圓代工廠。彭昱鈞表示，對於晶片製造供應商無法多做評論，但Tensor G系列晶片每一代都有設計目標，每一代都有改良，會根據設計目標選擇合作廠商。

中央社記者追問，這次Pixel 9系列手機產地除了中國之外，新增越南和印度的原因；彭昱鈞回應，Google一直致力讓供應鏈全球化，製造基地位於何處，與產品本身、區域狀況和供應鏈策略都有很大關係。

Google今天宣布在台灣推出4款新手機，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL，以及第2代摺疊機Pixel 9 Pro Fold，搭載全新Tensor G4晶片，可運行先進人工智慧（AI）模型，幫助手機理解文字、圖像與音訊內容。（編輯：張均懋）1130814