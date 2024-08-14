Pixel 9預購台灣大連5年售Google新機 中華電首度加入開賣

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（中央社記者江明晏台北14日電）Google今天發表Pixel 9系列新手機，旗下摺疊機首度在台上市。台灣大哥大表示，連5年擔綱Google電信銷售通路，帶動Google在台手機銷售量成長11倍；中華電首度加入開賣行列，上午網路門市限量預購已額滿。

Google於台灣時間14日發表搭載Google AI的Google Pixel 9、 Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold摺疊手機等新品，主打歷代最先進AI功能，Google摺疊機更首度登台，將於8月22日正式開賣。

台灣大哥大連續5年為Google長期電信銷售通路，今天宣布開放預購新品，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大布局AI科技多年，自2019年開始銷售Google多元機款與智慧終端裝置，帶動Google在台灣手機總市占率顯著成長，Google手機銷售量成長達11倍。

中華電首度加入開賣行列，今天上午於網路門市開放限量預購，目前已預購額滿，其中以Pixel 9 Pro XL機型最受歡迎，預購數量占7成。

中華電信觀察，統計網路門市預購狀況，大螢幕手機仍為消費者購買主流，陶瓷米色Pixel 9 Pro XL占預購量7成，其中以256GB容量為主、占比7成5；而摺疊機Pixel 9 Pro Fold，則以容量512GB的曜石黑為最多人預購、占比5成5。（編輯：楊凱翔）1130814