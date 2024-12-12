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台積電強勢填息領漲 台股重登23000點關卡

2024/12/12 10:51（12/12 10:59 更新）
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台股12日重登23000點關卡之上，盤中衝上23189.29點，上揚285.66點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北12日電）台積電今天開盤跳空達1060元，強勢完成填息，聯發科等權值、高價股也紛紛走高，帶動台股重登23000點關卡之上，盤中衝上23189.29點，上揚285.66點。

至10時40分，台股加權指數達23125.71點，上漲222.08點，成交值新台幣1885億元。

台積電第2季現金股利今天除息，每股配發3.99963700元，隨著台積電美國存託憑證（ADR）11日上漲1.39%，台積電跳空開高，開盤達1060元，上漲20元，再度上演「秒填息」戲碼。

聯發科、富邦金和國泰金等權值股紛紛走高，大立光、力旺和祥碩等高價股也有不錯表現。電子類股指數盤中勁揚逾1.5%，金融類股指數也上漲近1%，為推升大盤揚升的主要動力。

傳統產業股漲跌互見，塑膠類股指數下挫逾1%，玻璃類股指數下跌超過2%，表現相對疲弱，汽車類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。（編輯：張均懋）1131212

#台股
#台積電
#聯發科
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