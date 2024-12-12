本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院通過國防授權法案 關鍵作戰訓練助台抵侵略
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

美股那指首破2萬點關卡 法人：有助台股表現

2024/12/12 08:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北12日電）美股主要指數11日多數收高，道瓊工業指數下跌99.27點，那斯達克指數上漲347.65點，首度突破2萬點關卡。法人表示，台指期夜盤上揚197點，台股今天有望隨著回升，不排除有機會重登23000點。

美國11月消費者物價指數（CPI）符合預期，市場提高對於聯邦準備理事會（Fed）再次降息的期待，美國主要指數11日多數收高。道瓊工業指數下跌99.27點，跌幅0.22%，標準普爾500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，那斯達克指數上漲347.65，漲幅1.77%，收在20034.89點，費城半導體指數上揚133.1點，漲幅2.72%。

國內外產業訊息方面，台積電第2季現金股利今天除息，每股配發3.99963700元，證交所估計市值將減少約新台幣1037億元，影響指數約32.53點。

連接器線廠信邦規劃在苗栗銅鑼科學園打造新廠，瞄準半導體設備線束等相關產品，目標2028年投產。

華固表示，今年是近年來房市最好的一年，但政府房市政策使成交量和融資額都下降，估計明年供給量會減少，投資性需求將下降，不過剛性需求仍在，整體來看雙北房價穩定，雙北以外供給量較多區域，房價可能修正。

法人表示，隨著美國科技股收高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.39%，有助今天除息走勢；此外，台指期夜盤上漲197點，有利台股表現，不排除有機會重登23000點關卡。（編輯：張均懋）1131212

#那斯達克
#信邦
#美股
#華固
#台股
#台積電
#台積電
#美國
#雙北
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
股匯雙挫 新台幣貶破32.5元寫逾1週新低
27
更多編輯台推薦新聞：