IC設計、資服族群發威 台股終場小漲23300點得而復失

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（中央社記者江明晏台北5日電）市場對川普貿易戰擔憂淡化，台股回歸年底投信、集團作帳行情，早盤一度漲逾130點，但漲多逢壓之下，追價力道不足，台股終場小漲12.61點，收在23267.94點，23300點得而復失，台積電小漲，IC設計、資訊服務族群發威。

美股道瓊、標普、那斯達克3大指數4日收盤再創新高，帶動台股繼續走揚。台股連日來大漲，今天開高震盪，指數一度上漲至23387點附近，漲逾130點，盤中數度翻黑；包含今天在內，台股近5個交易日高低點差距已超過1300點。

台股終場加權指數上漲12.61點，收23267.94點，成交值新台幣3663.46億元，電子股上漲0.21%、金融股上漲0.39%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.3%。

觀察盤面焦點，台積電收盤上漲5元，收1075元，漲幅0.47%，聯發科小漲0.38%，鴻海下跌1%。

IC設計族群今天勁揚，股王信驊收盤漲3.3%，世芯-KY漲停作收，祥碩漲逾8%，帶動高價股氣勢，緯穎收盤漲逾6%，弘塑漲逾4%。

睽違近8年，日本任天堂新一代機種Switch 2傳將於明年初發表，帶動概念股勁揚，機殼廠鴻準、IC設計偉詮電終場漲逾6%。

受美國雲端企業軟體巨頭Salesforce強漲激勵，資訊服務族群表現強勢，包括凌群、華經、資通、零壹、邁達特、精誠等多檔上市股，均漲停作收。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，市場對川普貿易戰的擔憂暫緩，12月向來是台股旺季，適逢年底作帳行情，儘管川普就任後，市場還是有所顧忌，但目前基本面旺，擁題材的個股強勢，形成台股震盪盤堅格局。（編輯：林家嫻）1131205