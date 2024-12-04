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工研院：AI成產業東風 估明年製造業產值成長6.48%

2024/12/4 12:14
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）工研院看好人工智慧（AI）熱潮發酵，將成為產業東風，預估2025年經濟景氣緩步回升，整體製造業產值達新台幣25.9兆元，年增率6.48%，其中電子零組件產業產值規模將達到2.4兆元，成長率達7.5%，不過須留意地緣政治風險加劇的隱憂。

工研院今天舉辦2025年台灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會，指出國際需求回暖將推動台灣業者擴充產能，而綠能基建投資、廠商低碳轉型等利多因素，帶動民間投資動能增溫，加上民間消費擴張，台灣經濟將溫和成長。

根據工研院IEKCQM團隊預測，在美歐降息、AI商機催化下，2025年製造業4大業別溫和成長，依序為資訊電子年成長10.33%、金屬機械3.54%、民生工業3.53%、化學工業2.42%，不過區域衝突升級、貿易保護主義抬頭、各國央行調整貨幣政策步伐不一，以及中國產能過剩、氣候變遷加劇等變數，將使全球經濟不確定增加，後續發展需審慎留意。

工研院指出，2024年是全球選舉年，隨著各國選舉陸續結束，政權交替，各國貿易、匯率及關稅政策將重塑，地緣政治風險加劇之下，各國新政府政策將影響全球經濟貿易、安全和科技格局。

製造業各大業中，以資訊電子成長率最為突出，AI扮演著關鍵角色。工研院表示，AI效應依序由雲端、企業與Edge端逐漸發酵，並帶動台灣電子零組件產值的提升。

工研院進一步指出，台灣電子零組件產業廠商數量為數眾多，且擁有堅實的基礎與科技研發實力，加上供應鏈分流、在地生產等全球局勢，均有利台灣產業，如今「萬事俱備、東風來臨」，台灣電子零組件將以2024為根基，2025再現優勢。

工研院表示，2024年台灣電子零組件產業全年產值達2.24兆元，成長率5.4%，2025年將持續脫離谷底，以產值規模2.36兆元、成長率5.1%為低標，並挑戰7.50%的成長率。

外界關注美國總統大選由作風激進的川普當選，加劇全球政經局勢的不確定性，工研院認為，全球供應鏈重組將加速，現階段仍以去中化為核心思維，但全球局勢的改變，不排除升級成美國化。

工研院分析，台灣電子零組件產業兩岸以外的產能建置仍在初期階段，雖勢在必行，但在無法確保訂單量及生產成本較高的情況下，目前多數廠商產能規劃偏向保守，若美國新政強化去中化，提升客戶對供應鏈海外工廠訂單的支持，供應鏈海外擴廠規模與速度會加速。

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工研院說明，現階段全球供應鏈的轉變以去中化為核心思維，以Apple供應鏈為例，雖然在中國數量比重從2019年至2023年共下降7個百分點，但美國在相同時期，只增加1個百分點，顯見實際受惠供應鏈移轉的國家以東南亞與印度為主；若去中化升級成美國化，將讓供應鏈開啟對美國投資的評估。

工研院認為，未來不論是從關稅或客戶期待的角度，都會加重供應鏈美國化的壓力。拉長時間來看，美國生產的比重將會逐步提高。（編輯：潘羿菁）1131204

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