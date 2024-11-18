三大法人賣超台股197億 外資買超前三名皆為金融股

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（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天跌196.23點，收在22546.54點。三大法人合計賣超197.65億元，觀察外資買賣超個股，賣超第一名為華航，買超前三大個股則都是金融股。

凱基投顧表示，台股18日開低走低、收黑K棒，持續受利於短期均線反壓，上檔仍有沉重壓力，成交金額僅有3486億元，台股沒有出現量價俱揚上攻前，最好狀況將是整理格局，短線或將回測下檔持續走揚的季線、半年線22500點附近。

台股今天跌196.23點，收在22546.54點，成交值新台幣3486.46億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超197.65億元。其中，自營商賣超121.44億元，投信買超30.82億元，外資及陸資賣超107.03億元。

根據證交所資料，外資賣超前10名，第1名為華航3萬461張，其次為復華台灣科技優息（00929）2萬5326張。其餘依序為寶成、富邦金、金寶、遠東新、凱基金、泰金寶-DR、台企銀、國泰永續高股息（00878）。

觀察外資買超前10名，居冠為新光金3萬8680張，第2名為第一金3萬4488張。其餘依序為玉山金、長榮航、中信金、台塑、大成鋼、正新、鴻準、陽明。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，今天台股跌近200點，主要因最近市場對於美國升息步調有較大疑慮，一方面美國新任總統川普（Donald Trump）未來關稅政策，可能帶來通膨影響，另一方面是美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋放偏鷹派言論，外界認為引發市場臆測，降息步伐可能放緩。

而人工智慧（AI）指標公司今天股價表現都不是很強，可說利多出盡，包括上週舉辦法說會的鴻海與廣達都表現弱勢，這波為漲多修正，不過AI趨勢並未因此改變。

至於台股是否有機會持續守住季線，他認為指數已作出合理修正，畢竟近期漲幅較大，下修幅度也大，可觀察20日台指期結算是否跌破季線，並觀察外資操作。（編輯：楊凱翔）1131118