法人：台股技術面釀跌深反彈 電子權值股待表態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北17日電）台股15日收盤收在22742.77點，上漲27.39點，成交值新台幣4079.91億元。法人表示，台股大盤技術面醞釀跌深反彈，電子權值股待表態，而近期除了即將公布的輝達財報受注目之外，美國也將公布成屋銷售數據與費城製造業指數，都是市場最密切關注焦點。

凱基投顧表示，在電子權值股方面，台積電、聯發科、台達電上週走勢呈現只守不攻，鴻海、廣達在第3季財報公布後，出現明顯回檔走勢，上述之前扮演領漲要角的電子權值股能否攻勢再起，將是台股能否確認展開跌深反彈的關鍵。

15日三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超85.44億元；其中，自營商賣超61.37億元，投信賣超75.35億元，外資及陸資買超51.28億元。

受美國費城半導體指數走弱影響，台股上週下跌811.12點或3.44%，集中市場指數15日收在22742.77點。

上週全體上市股票成交金額為1兆8471億元，股票成交量週轉率2.35%，以產業別來看，成交金額前3名為半導體類4940.82億元，占全體上市股票交易金額比重26.75%；電腦及周邊設備類3770.67億元，占比20.41%；其他電子類1939.49億元，占比10.50%。

累計今年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為88兆2126億元，市場日平均成交金額為4200.60億元，股票成交量週轉率112.18%，股票日平均成交量週轉率0.53%。（編輯：蘇志宗）1131117