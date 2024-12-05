OpenAI與Anduril合作 以AI強化美國國防

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）巨擘OpenAI與軍事防禦技術公司Anduril Industries今天表示，他們將合作利用AI執行「國家安全任務」。

法新社報導，ChatGPT開發商OpenAI與Anduril在聯合聲明中表示，它們將專注於提升對無人機攻擊的防禦能力。

OpenAI過去曾明文禁止將其技術用於軍事或戰爭目的，但近一年前此政策轉向，如今與Anduril結成夥伴關係。

根據Anduril官網，這家科技公司成立於2017年，主要研發指揮控制系統以及各種無人機，客戶包括美國、澳洲和英國等國。

OpenAI在10月曾表示，正與美國軍方研究機構國防先進研究計畫局（DARPA）就關鍵網路的網路防禦進行合作。

OpenAI當時表示：「AI是一種技術變革，可以用來強化或毀壞民主價值。透過適當的保障手段，AI可以協助保護人們、嚇阻對手，甚至防止未來的衝突。」

兩家公司表示，這項合作將幫助美國保持對中國的優勢，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）過去曾經提及此一目標。

阿特曼在新聞稿表示：「我們與Anduril的合作將有助於確保OpenAI技術用於保護美國軍事人員，同時將幫助國家安全界了解並負責任地使用這項技術，維護公民安全與自由。」

兩家公司表示，新的合作關係將把OpenAI的先進AI模型與Anduril系統及軟體相結合。

Anduril共同創辦人兼執行長辛普夫（Brian Schimpf）在新聞稿表示：「我們與OpenAI的合作，將讓我們利用他們在AI領域的世界級專業知識，解決全球防空能力差距上的迫切需求。」

辛普夫表示，此次合作將使「軍事和情報人員在高壓情況下做出更快、更準確的決策」。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131205