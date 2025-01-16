市值型ETF成今年市場主流 又有新兵準備報到

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）去年高股息ETF大放異彩，隨著台積電股價頻創新高，主要追蹤大型權值股的市值型ETF可望成為今年市場主流，今年一開春，又有市值型ETF新兵準備報到。

去年上半年，高股息ETF在台灣掀起空前申購熱潮，但隨著股價走高、殖利率下滑，去年下半年開始，不少高股息ETF配息縮水，投資人熱情降溫。

反觀市值型ETF，採取市值加權法的投資策略，市值愈大、成分權重就愈高，搭上去年台股權值王台積電股價頻創新高，引領台股漲勢，市值型ETF績效表現亮眼。

以國內市值型ETF指標元大台灣50（0050）為例，根據證交所資料，2024年0050所追蹤的台灣50指數，含息報酬率高達49%，比起台股大盤含息報酬率31.7%，高出17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

另外統計過去10年，台灣50指數有6個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出大盤約60個百分點。

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不少投信業者看好，市值型ETF將取代去年的高股息ETF，成為今年市場主流。而今年一開春，富邦投信今天宣布推出全新ETF富邦台灣旗艦動能50（009802），便屬於市值型ETF，發行價10元，預計農曆年後發行。

富邦投信介紹，009802追蹤「台灣旗艦動能50指數」指數，採取行業動能篩選因子策略，指數設計的核心精神是讓投資人不錯過各重要產業中的大型強勢股。觀察009802主要成分股，包括統一、和泰車、台達電、長榮、富邦金、國泰金等，皆為各產業龍頭，但台積電並未入列，對於滿手台積電相關持股或高含積ETF的投資人而言，剛好可以形成互補。（編輯：楊凱翔）1140116