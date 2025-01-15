黃仁勳來台首場公開活動 1/16赴矽品台中新廠揭牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台首場公開活動曝光，根據封測大廠日月光投控旗下矽品活動通知，16日將邀請黃仁勳親訪矽品台中潭子新廠，外界高度關注黃仁勳是否針對GB200伺服器量產進展等關鍵議題發表看法。

矽品中午發出採訪通知，16日將迎接黃仁勳親臨潭子產業園區的潭科廠參觀，並與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌。矽品指出，這展現與輝達雙方密切合作的關係，共創人工智慧（AI）晶片的新時代。

截至目前為止，這將是黃仁勳今年首次來台的首場公開活動，外界高度關注黃仁勳屆時是否針對GB200伺服器量產進展、散熱和晶片良率等問題，以及美國新任總統川普上任後對全球地緣政治風險等議題，發表最新看法。（編輯：張良知）1140115