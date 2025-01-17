與魏哲家相見歡 黃仁勳：和台積電合作研究矽光子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再次展開拜會供應鏈行程，今天與台積電董事長暨執行長魏哲家餐敘，會後黃仁勳受訪表示，輝達生產正在強勁提升，他很感謝台積電員工的支持，此外，雙方已展開矽光子研究合作，不過成果尚無法立竿見影，「這還需要幾年的時間」。

黃仁勳今天中午於下榻的文華東方酒店與魏哲家餐敘，黃仁勳會後接受媒體訪問，他說，每次來到台灣都會和執行長朋友見面，這次和魏哲家是一個非常輕鬆且有趣的午餐。

媒體詢問與魏哲家討論話題，黃仁勳表示，很感謝台積電員工對輝達支持，因為輝達的生產正強勁提升，獲得台積電所有員工的支持。

黃仁勳也提到，目前正與台積電合作研究矽光子，這還需要幾年的時間。他表示，台灣有很多人才，每年有很多畢業生，應該留在台灣，這是一個非常好的地方。

關於輝達海外總部計畫，黃仁勳表示，仍在評估中，輝達在台灣有很多員工，需要更大的場地，為員工建造一個漂亮的建築。

透過 Google News 追蹤中央社

台積電先前指出，人工智慧時代巨量演算和資料傳輸大量需求，耗能成為一個很重要的議題，導入矽光子元件對於資料中心和AI產業是一個重要趨勢。

為偕同供應鏈切入矽光子開發，日前台積電與半導體封測廠日月光共同推動成立SEMI矽光子產業聯盟，希望透過聯盟成立，促成相關技術規格協議，整合上下游合作，加速台灣矽光子產業發展。（編輯：潘羿菁）1140117

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程滿檔，17日下午與台積電董事長魏哲家（圖）在飯店會面，近傍晚魏哲家離開時，面對周邊媒體詢問並未回應。中央社記者裴禛攝 114年1月17日