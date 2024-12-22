AI關鍵技術矽光子兩大聯盟成員重疊性高 業者盼整合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）矽光子將成為未來AI產業關鍵技術，SEMI號召成立矽光子產業聯盟，光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟，兩大聯盟成員重疊性高，有超過10家廠商同時加入兩聯盟，業者希望能夠整合，集中資源加速發展。

隨著人工智慧（AI）快速發展，高效能數據處理和傳輸的要求大幅提高，光訊號因具備高頻寬、低功號和傳輸距離遠等特色，各界將矽光子視為未來AI關鍵技術，可應用於資料中心、雲端運算等領域。根據預估，2030年矽光子市場產值可達78.6億美元，複合年成長率25.7%。

矽光子前景看俏，不過需要材料、光學、電子學和製造等跨域合作，國際半導體產業協會（SEMI）與光電科技工業協進會（PIDA）分別成立聯盟，期能整合產、學、研資源，加速技術發展。

SEMI號召成立的SEMI矽光子產業聯盟，由晶圓代工龍頭廠台積電（2330）與封測大廠日月光（3711）擔任倡議人，有世界先進、聯發科、前鼎光電、波若威、友達、貿聯、汎銓、鴻海、廣達、旺矽、辛耘、環球晶等超過30家來自半導體製造、IC設計、光通訊、面板、檢測、系統製造、設備和矽晶圓廠商參與。

PIDA成立的國際矽光子異質整合聯盟，整合台科大的異質整合矽光電晶片研發中心，並有聯電、日月光、環球晶、前鼎光電、辛耘、貿聯等30多家半導體製造、封測、矽晶圓、光通訊及設備等廠商加盟。據了解，PIDA還與台積電接洽，希望能夠爭取台積電加入聯盟。

觀察兩大聯盟成員重疊性高，有上詮光纖、千才科技、光紅建聖、前鼎光電、貿聯、環球晶、穩懋、辛耘、日月光、合晶和宜特等超過10家廠商同時加入兩聯盟。

為避免資源分散，以及重複投資，業者希望兩大矽光子聯盟能夠整合，集中資源並擴大規模，以加速技術發展。只是目前兩聯盟並無合作計畫，後續發展有待觀察。（編輯：林淑媛）1131222