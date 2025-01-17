緯創千人留廠為輝達加班 林建勳：生意太好過年不關燈

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（中央社記者吳家豪台北17日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午前往代工廠緯創尾牙晚會站台，緯創總經理林建勳說，雙方一定會深化合作，緯創今天有1000名員工留在湖口廠，無法參加尾牙，因為在專門負責輝達產品的工廠加班。

林建勳出席尾牙會前媒體採訪表示，緯創通常不評論客戶，但今天黃仁勳特別出席緯創尾牙，別具意義；緯創現在還有員工在工廠加班，確定今年過年不會關燈，專門負責輝達產品的工廠要全程加班，因為生意太好。

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談到美國拜登政府將分3級管制人工智慧（AI）晶片出口，林建勳表示，目前看到禁令對緯創今年AI訂單沒什麼影響，因為需求遠大於供給量，但長期是否有影響很難講，美國AI晶片禁令公布後，整個生態圈不只有輝達，各個公司都會有因應對策，可能與美國政府討論如何解套。

展望2025年，林建勳指出，緯創AI產品加上伺服器去年營收占比已達45%，今年一定會過半；緯創AI營收去年已成長超過3位數，今年續拚3位數成長。（編輯：林淑媛）1140117