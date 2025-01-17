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黃仁勳親臨輝達台灣尾牙 員工高唱「台灣尚勇」

2025/1/17 20:13（1/17 20:26 更新）
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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中間穿皮衣者）17日出席在南港展覽館2館舉辦的台灣分公司尾牙，在員工簇擁下進場，他開心高喊今天是「完美的一天」。中央社記者吳家豪攝 114年1月17日
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中間穿皮衣者）17日出席在南港展覽館2館舉辦的台灣分公司尾牙，在員工簇擁下進場，他開心高喊今天是「完美的一天」。中央社記者吳家豪攝 114年1月17日
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（中央社記者吳家豪台北17日電）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚出席台灣分公司尾牙，數十名員工在門口列隊迎接，高唱世界12強棒球賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」，並大喊「Team Taiwan」，在員工簇擁下的黃仁勳感受到熱烈氣氛，也高舉雙臂回應。

輝達台灣分公司今晚在南港展覽館7樓舉辦尾牙，主題為「魔術之夜」，黃仁勳到場時展現一貫的親民作風，與員工一同高聲歡呼，他高喊今天是「完美的一天」，隨即接受媒體採訪。

黃仁勳透露，今天在尾牙將大灑紅包，給出「一大筆錢」（a lot of money），被問到具體金額則笑回「我不知道」。

外傳黃仁勳18日安排於台北市吉林路的「半斤九兩」餐廳宴請系統廠，台積電董事長魏哲家也會出席。

中央社記者詢問，18日是否將與供應商會面，黃仁勳僅表示，將與許多供應鏈夥伴的執行長們會面，感謝他們打造輝達的超級電腦。不過他並未說明時間、地點與會面廠商。

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黃仁勳強調，目前約有45座工廠全天候運作，建造採用輝達Grace與Blackwell晶片的超級電腦，他想確保有機會感謝所有供應商的努力付出，同時為下一個更重要的年度做準備。

中央社記者追問，今天或明天是否有計畫造訪台北夜市，黃仁勳說，昨天他沒能完成夜市之旅，希望別隔太久就能成行。他希望不要所有人都在同一天擠進夜市，或許可以在不同天造訪。（編輯：潘羿菁）1140117

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）搭乘專機來台，期間行程緊湊，他17日晚間先前往代工廠緯創尾牙晚會站台，再趕赴輝達台灣分公司尾牙。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）搭乘專機來台，期間行程緊湊，他17日晚間先前往代工廠緯創尾牙晚會站台，再趕赴輝達台灣分公司尾牙。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）17日晚間在台北南港展覽館連趕兩場尾牙活動，先到代工廠緯創尾牙擔任開場嘉賓，接著出席輝達台灣分公司尾牙，會前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）17日晚間在台北南港展覽館連趕兩場尾牙活動，先到代工廠緯創尾牙擔任開場嘉賓，接著出席輝達台灣分公司尾牙，會前接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝　114年1月17日
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