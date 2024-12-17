魏哲家看好多功能機器人 減速機概念股盤中攻漲停

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台積電董事長魏哲家16日透露與全球最有錢企業家暢談，看好多功能機器人前景，市場預期關鍵元件減速機扮演機器人靈活功能要角，台廠相關概念股包括上銀、大銀微系統、直得、台灣精銳、鈞興-KY等，今天盤中攻上漲停。

魏哲家16日受邀出席行政院全國科學技術會議引言表示，台灣在人工智慧（AI）技術應用占有舉足輕重地位，他日前與全球最有錢的企業家聊天，均認為多功能機器人是重要發展方向，整合晶片、軟體、精密機械等技術，多功能機器人能在日常生活發揮效用。

特斯拉積極強攻人形機器人，馬斯克在10月曾公開預言，全球到2040年至少會有100億台人形機器人，可能超越人類人口。特斯拉先前也表示，人形機器人Optimus已在其中1家廠區內，自動化執行生產電池相關工作，2025年將少量生產Optimus機器人供公司內部使用。

產業人士表示，減速機在機器人關節驅動模組扮演重要角色，包括日本Nidec Shimpo、德國NEUGART、德國SEW-EURODRIVE、德國WITTENSTEIN、日本住友（SUMITOMO）等，積極布局精密行星減速機，台灣精銳、利茗機械（LIMING）也有一定市占率。

法人指出，日本Harmonic Drive、中國綠的諧波（LeaderDrive）、中國浙江來福諧波等，以及台灣盟立、上銀、利茗機械等，持續布局諧波減速機。

此外，精密零件機械加工廠宇隆也積極布局機器人諧波減速機，宇隆表示，2025年在人形機器人關鍵零件方面不會缺席。（編輯：林家嫻）1131217