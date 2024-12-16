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外資上週賣超262億元 逆勢加碼航空雙雄和金融股

2024/12/16 15:40（12/16 16:57 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北16日電）台股上週下跌172.79點或0.75%，13日收在23020.48點，外資又轉賣，根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣262.07億元，但逆勢加碼航空雙雄和金融股。

外資從11月11日至29日連續3週賣超台股，單週賣超金額分別達1106.62億元、505.11億元和1014.5億元，造成台股修正回檔。進入12月，外資一度回心轉意，前週買超761.11億元，可惜曇花一現，上週又轉為賣超262.07億元。

個股方面，上週外資自集中市場賣超前3名上市公司為聯電，賣超7萬4147張；接著是鴻海6萬1272張，和中鋼3萬9082張。

買超前3名則為新光金，買超6萬1500張；長榮航4萬5701張，和華航4萬1771張，航空雙雄就占了2席。另外觀察上週外資買超榜前10名，金融股就包辦6檔。

另統計今年初至12月13日止，外資累計賣超金額6909.76億元，外資總持有股票市值為33兆3835億元，占全體上市股票市值45.23%。（編輯：楊凱翔）1131216

#外資
#長榮航
#台股
#聯電
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