全科會聚焦5大信賴產業 拚軍工自主、AI晶片先進製程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）全國科學技術會議今天登場，會議議題草稿提及5大信賴產業的目標或策略，軍工方面，擬建立F16等軍機自主維修及產製技術，滿足空軍機隊維修需求，帶動國防產業商機；半導體方面，將推動業者投入AI等領域的16奈米以下先進製程。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議今天登場，議程一共3天，將在18日發布總結報告。

根據用於全國科學技術會議徵詢意見的議題草案，由國科會主導的「智慧科技」議題，包含5大信賴產業、民主夥伴關係、前瞻科技布局、前瞻人才布局等4項子題。

針對五大信賴產業的目標或策略，草案提及，半導體部分，盼實現功率半導體及化合物半導體技術的全面突破，達到國際領先水準，並開發專業軟體技術，優化生產流程和提高產品性能；同時，建立具有國際影響力的「前瞻科技研發平台」，形成國家級技術研發團隊和創新生態系統。

草案指出，將推動晶片設計業者投入等同或超越國際標竿大廠技術指標的晶片設計開發，以及人工智慧（AI）、高效能運算、車用或新興應用等高值化領域的「16奈米以下先進製程」或「具國際高度信任的優勢、特殊領域」研發布局。

人工智慧方面，草案指出，台灣必須積極開發人工智慧相關的軟硬體技術，建置國家級人工智慧計算技術及設備發展中心，包含建造「AI算力池」，透過算力共享概念，減輕軟體及資訊服務業者進入門檻；同時，也應研發台灣自主的行業別應用模型。

次世代通訊方面，草案提及發展短時程、高效能的低軌通訊衛星，驗證台灣自主開發的通訊酬載及地面設備，建立產業技術能力；同時，支持台廠完備2028年端到端技術與情境驗證專網，接軌6G商用產品開發，搶占首波國際市場，並確保6G頻譜資源有效運用。

根據草案，政府將參考先進國家及國際組織策略，透過補助和獎勵政策，推動異質網路（衛星、行動、海纜、固網）業者深度合作，使台灣陸海空網路形成相互整合支援的一體化結構，彼此相互連結形成多重備援路由。

至於安控，草案指出，由於新型態的網路資安攻擊與威脅持續提升，將強化台灣資通安全韌性與精進資安聯防機制，提升防護效率和準確性；同時，在安控產品去中國化的國際趨勢之下，推動台灣產業資安標準對接國際，打造MIT資安品牌，提升台灣資安產業產值。

軍工方面，草案點出，空軍F16型機送回美國原廠維修，面臨維修價格高、交期長等問題，因此目標建立F16等軍機自主維修及產製技術，滿足空軍機隊維修需求，帶動國內國防產業發展與商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據草案，配合國防需求單位建軍規劃，持續推動國機國造與國艦國造，籌建飛機系統件及航太關鍵材料能量，並透過內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機供應鏈。

同時，草案指出，政府將協助促進國內國防科技學術研究，鼓勵學界能量投入國防科技研發與人才培育，並推動國防產業與民間資安自主研發能量結合，促進發展軍民雙向互通的資安技術，落實自主資安關鍵技術國造國用。（編輯：楊凱翔）1131216