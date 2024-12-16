台股開高走低 台積電穩盤力守23000點

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（中央社記者江明晏台北16日電）台股今天開高走低，午盤過後震盪翻黑，終場收在23039.9點，漲19.42點，台積電收漲20元，IC設計族群強勢，發揮穩盤效果，但鴻海挫逾2%，先前漲多的光通訊族群、散熱股、軸承廠等承壓下挫。

博通股價和台積電ADR強勢，帶動台股今天開高，一度漲逾240點，至23264.4點，但盤中漲勢收斂，午盤過後震盪翻黑，數度跌破23000點。

台股終場加權指數上漲19.42點，收23039.9點，成交值新台幣4087.83億元；電子股上漲0.33%、金融股上漲0.2%；代表中小型股票的櫃買指數下跌2%。

觀察盤面焦點，台積電收盤上漲20元，至1085元，漲幅1.88%，聯發科下跌1.77%，鴻海下跌2.41%。

博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動世芯-KY終場漲逾4%，創意漲逾3%。

機器人概念股強漲，有望扮演機器視覺解方的光學股佳能逼近漲停、亞光勁揚逾近3%，和大漲近7%。

盤面許多指標個股修正，光通訊族群倒地，聯鈞、光聖跌停；軸承廠股價承壓，富世達跌停、新日興挫8%，兆利跌逾3%；散熱股雙鴻、奇鋐賣壓出籠，股價分別下跌逾5%、7%。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，今天台積電、上游IC設計族群股價表現撐盤，但多數個股漲幅收斂，小型股也承受壓力，顯示資金輪動，漲多個股面臨修正，但基期較低，短期有題材的個股較有表現機會。（編輯：張均懋）1131216