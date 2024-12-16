美費半指數漲逾3% 法人：關注美利率與台積電穩盤

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（中央社記者江明晏台北16日電）美股費城半導體指數大漲3.36%、台積電ADR勁揚，台股13日跌26.32點，收在23020.48點，法人分析，美國聯準會（Fed）預計17至18日召開會議，利率政策走向為焦點，近期金融市場觀望性濃，看好台積電支撐穩定軍心。

美股上週五互有漲跌，道瓊工業指數終場下跌0.2%、標準普爾500指數下跌0.16點、那斯達克指數漲0.12%、費城半導體指數漲3.36%；台積電ADR勁揚4.98%。

台股13日跌26.32點，收在23020.48點，成交值新台幣3426.57億元。三大法人合計賣超103.3億元，其中自營商賣超87.91億元，投信買超24.94億元，外資及陸資賣超40.33億元。

投顧指出，從量價結構來看，指數自歷史高點24416點以來，10月18日的23713點、11月8日的23699點，和本波12月5日的23387點，多頭反彈高點一波比一波低，顯示中長期攻堅力道偏弱，於季線與半年線反覆測試，成了大盤現階段必須面臨的課題，看好台積電能支撐穩定軍心。

展望後續，投顧指出，美國11月生產者物價指數年增3%，初領失業金人數報24.2萬人，兩者皆超乎市場預期，聯準會預計17至18日召開會議，聚焦利率政策走向，導致近期金融市場觀望性濃，台股盤面明顯個股表現，年底做夢作帳行情各自表述。（編輯：張均懋）1131216