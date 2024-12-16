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魏哲家：最有錢企業家看好多功能機器人 台舉足輕重

2024/12/16 10:25（12/16 10:41 更新）
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全國科學技術會議16日登場，台積電董事長魏哲家（圖）出席並擔任引言人，他指出，除了多功能機器人，另一個台灣可以占有重要地位的是無人機產品。中央社記者王飛華攝 113年12月16日
全國科學技術會議16日登場，台積電董事長魏哲家（圖）出席並擔任引言人，他指出，除了多功能機器人，另一個台灣可以占有重要地位的是無人機產品。中央社記者王飛華攝 113年12月16日
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）行政院全國科學技術會議上午登場，台積電董事長魏哲家受邀出席表示，台灣在人工智慧技術應用占有舉足輕重地位，他日前與全球最有錢的企業家聊天，均認為多功能機器人是重要發展方向。魏哲家並指出，台灣可積極布局無人機。

第十二次全國科學技術會議為期3天，今天上午登場，總統賴清德親自出席，魏哲家受邀引言。

魏哲家表示，受邀出席「有一點緊張」，因為總統蒞臨現場，他很榮幸擔任引言人，但坦白很好奇為什麼被邀請。

魏哲家說，「我只是知道怎麼經營半導體」，別誤會只要是台積電董事長，就是學問好、見識廣，不過若是姓張（意指台積電創辦人張忠謀），不一樣的姓，就會有不一樣的表現。語畢，全場會心一笑。

魏哲家表示，總統以智慧創新、民主韌性、打造均衡台灣，科技會議聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，他用最近2個月的經驗與現場貴賓分享。

魏哲家說，由於工作關係，近日與客戶很多互動，這2個月聽客戶對未來計畫和期待，命題都是AI應用。

魏哲家表示，台灣可以利用AI優勢，台灣在晶片設計、晶片製造、封裝測試、資料中心等技術具有優勢，可大大讓台灣占有AI舉足輕重地位。

他指出，未來多功能機器人是重要發展方向，整合晶片、軟體、精密機械等技術，多功能機器人能在日常生活發揮效用。

魏哲家說，前幾天與全球最有錢的企業家聊天，他引述那位企業家談話內容，指多功能機器人是未來努力方向，而不是汽車，那位企業家只擔心沒有人供應晶片。魏哲家對那位企業家說，「不用緊張，只要付錢，晶片一定有」。

魏哲家表示，機器人與人類最大不同，就是機器人高度精準，整合晶片設計和軟體設計；他指出，台灣有這樣的人才與環境，在多功能機器人領域可舉足輕重。

魏哲家指出，除了多功能機器人，另一個台灣可以占有重要地位的是無人機產品。他表示，整合軟體和精密機械的無人機，發展無遠弗屆，未來甚至可以載人或載物體。

魏哲家表示，台積電積極使用AI技術節能減碳，優化使用水和其他資源，台積電用AI技術提高生產效益，每年可增加新台幣幾百億元利潤。

最後，魏哲家表示，台灣除了棒球打得好，「半導體產業也可以做得好」，期盼各界同心齊力，打造均衡台灣。（編輯：張均懋）1131216

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