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美股那指收盤創新高 法人：關注利率政策與美光財報

2024/12/17 08:19
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（中央社記者何秀玲台北17日電）美股16日多上揚，那斯達克指數再創收盤新高。法人表示，台股本週關注Fed利率決策結果與美光（MU）最新財報，以及23日將公布11月美國個人消費支出物價指數（PCE），關注對台股影響。

凱基投顧表示，16日台股開高後漲幅收斂，最終收黑K棒，早盤一度收復的5、10 日均線最終失守，且量能略有失控，放大至新台幣4000億元以上，顯見上檔12月5日型態高點23387點反壓沉重，量價俱揚才有利指數挑戰型態反壓，否則仍將是區間整理格局。

投資人靜待本週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策等重要財經消息之際，那斯達克指數再創收盤新高紀錄。道瓊工業指數下跌110.58點或0.25%，收43717.48點，標準普爾指數上漲22.99點或0.38%，收6074.08點；那斯達克指數勁揚247.17點或1.24%，收20173.89點，費城半導體指數揚升106.28點或2.06%，收5256.06點。

台股16日漲19.42點，收在23039.9點，成交值新台幣4087.83億元；三大法人合計買超69.89億元，其中自營商賣超97.67億元，投信買超15.94億元，外資及陸資買超151.62億元。

值得注意的是，外資終結連4日賣超，首度轉買，自營商連2日賣超，投信連續4個交易日買超。外資買超南亞科逾1.9萬張、台積電逾1.8萬張，並布局航空雙雄與金融股。（編輯：張均懋）1131217

凱基
台股週線下跌172點 法人：市場關注Fed利率政策標普和那指創新高 關注Fed利率政策與台積電營收
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