本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國會今下午再次表決尹錫悅彈劾案 距過關差1票
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股週線下跌172點 法人：市場關注Fed利率政策

2024/12/14 11:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北14日電）美股13日互有漲跌，部分人工智慧（AI）股票走強，帶動那斯達克指數上漲。法人指出，台股本週力守23000點，市場關注美國聯準會下週將召開的利率決策會議，若能緩步降息，對股市是正向因素。

台股本週收在23020.48點，較上週下跌172.79點，跌幅約0.75%。

凱基投顧表示，13日大盤出現跌幅收歛的現象，顯示月線與季線附近已逐漸發揮實質支撐作用，接下來若大盤能儘速站上5日均線，並突破12日高點23189點，就能化解短線拉回整理的壓力。

美股13日表現方面，道瓊工業指數終場下跌86.06點或0.20%，收在43828.06點，標準普爾500指數下跌0.16點，收在6051.09點；那斯達克指數上漲23.89點或0.12%，收在19926.73點，費城半導體指數上漲167.589點或3.36%，收在5149.781點。

台股13日跌26.32點，收在23020.48點，成交值新台幣3426.57億元；三大法人合計賣超103.3億元，其中外資及陸資賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超87.91億元。

根據台灣證券交易所資料，外資13日賣超凱基金2.34萬張最多，其次為聯電賣超2.16萬張；外資買超以長榮航1.92萬張最多。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，統計今年至12月13日櫃買指數僅上漲不到1成，遠遜於加權指數同期將近3成漲幅。

杜欣霈分析，AI龍頭股輝達在2024年國際電子元件會議揭示未來的AI晶片設計願景，下一代AI加速器打算整合矽光子與創新3D堆疊技術，預期新設計有望於2028年至2030年商業化，雖然矽光子概念股已提前於今年下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢。（編輯：張均懋）1131214

杜欣霈
外資進入12月連6買 法人看好年底作帳行情台股上週強勢反彈大漲930點 法人看好12月作帳行情
凱基
標普和那指創新高 關注Fed利率政策與台積電營收關注美股及政策動向 法人：台股測試季線支撐力道
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股本週下跌172點 通信網路類漲幅0.49%最大
105
更多編輯台推薦新聞：