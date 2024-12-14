台股週線下跌172點 法人：市場關注Fed利率政策

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（中央社記者何秀玲台北14日電）美股13日互有漲跌，部分人工智慧（AI）股票走強，帶動那斯達克指數上漲。法人指出，台股本週力守23000點，市場關注美國聯準會下週將召開的利率決策會議，若能緩步降息，對股市是正向因素。

台股本週收在23020.48點，較上週下跌172.79點，跌幅約0.75%。

凱基投顧表示，13日大盤出現跌幅收歛的現象，顯示月線與季線附近已逐漸發揮實質支撐作用，接下來若大盤能儘速站上5日均線，並突破12日高點23189點，就能化解短線拉回整理的壓力。

美股13日表現方面，道瓊工業指數終場下跌86.06點或0.20%，收在43828.06點，標準普爾500指數下跌0.16點，收在6051.09點；那斯達克指數上漲23.89點或0.12%，收在19926.73點，費城半導體指數上漲167.589點或3.36%，收在5149.781點。

台股13日跌26.32點，收在23020.48點，成交值新台幣3426.57億元；三大法人合計賣超103.3億元，其中外資及陸資賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超87.91億元。

根據台灣證券交易所資料，外資13日賣超凱基金2.34萬張最多，其次為聯電賣超2.16萬張；外資買超以長榮航1.92萬張最多。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，統計今年至12月13日櫃買指數僅上漲不到1成，遠遜於加權指數同期將近3成漲幅。

杜欣霈分析，AI龍頭股輝達在2024年國際電子元件會議揭示未來的AI晶片設計願景，下一代AI加速器打算整合矽光子與創新3D堆疊技術，預期新設計有望於2028年至2030年商業化，雖然矽光子概念股已提前於今年下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢。（編輯：張均懋）1131214