台積電增資海外擴廠挹注 前11月對外投資額年增逾9成

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（中央社記者劉千綾台北16日電）台積電增資海外擴廠等投資大案挹注，經濟部今天發布統計指出，今年前11月核准的對外投資件數為718件，年增42.46%；投資金額442.5億美元，成長幅度高達93.99%。此外，對新南向國家投資件數和金額成長幅度分別為約53%、65%。

經濟部投資審議司今天發布11月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

投審司表示，今年前11月核准的對外投資件數為718件，較去年同期增加42.46%；投資金額為442億5654萬1000美元，年增93.99%。

盤點今年前11月經濟部核准對外投資大案，包括背光模組廠瑞儀以2.8億歐元收購丹麥光學公司NILT股權案、台積電以75億美元增資美國亞利桑那州廠、以80億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，以及分別以52.62億美元、50億美元增資日本和美國子公司等大型投資案。

其中對新南向國家投資件數則有300件，年增53.85%，投資金額為85億557萬2000美元，較去年同期成長65.60%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，今年前11月核准件數為302件，年減0.98%；核准投資金額為36億669萬7000美元，較去年同期增加21.65%。

投審司說明，主因為今年前11月核准多筆台商因全球布局併購跨國企業，因而認列該跨國公司原有在中國大陸投資事業的投資金額，例如鴻海公司收購德國ZF CHASSIS MODULES GMBH、友達公司收購德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH、文曄科技收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.，因而認列該外國公司既有對中國大陸的投資等，該類案件並無實際對中國大陸投資。

至於僑外來台投資方面，今年前11月核准僑外投資件數為2064件，年減1.81%；投資金額為72億5356萬9000美元，較去年同期減少32.78%，主因為去年11月核准加拿大商CDP等重大綠能投資案件，比較基期相對較高所致。

觀察今年前11月核准僑外投資新設公司件數為1091件，投資金額約1億9932萬美元。此外，今年前11月核准新南向國家來台投資件數為600件，年減1.48%，投資額為4億3636萬2000美元，較去年同期減少82.70%，投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及澳大利亞。（編輯：楊蘭軒）1131216