住宿及餐飲業喊長期缺工 用自動機器人因應

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（中央社記者張雄風台北27日電）勞動部今天公布今年第1次人力需求調查，估今年4月底較1月底人力需求淨增加5.3萬人。其中住宿及餐飲業表示長期缺工，有店家改用自動機器人或平台點餐、自助取餐方式緩解人力需求。

勞動部今天公布「 113年第1次人力需求調查結果概況」。為了解113年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年1月2日至1月19日就員工規模30人以上事業單位辦理調查，回收有效樣本計3047家。

根據資料，與今年1月底相較，4月底工業部門人力需求預計淨增加2.3萬人，服務業部門淨增加3萬人，後者已連續6季高於前者。其中製造業淨增加約2萬人最多，但卻是2021年以來同期最低；其他如住宿及餐飲業淨增加6584人次之，批發及零售業5581人再次之。

勞動部統計處長梅家瑗指出，今年4月的整體人力需求人數預計增加6.1萬人、減少8000人，預估淨增加5.3萬人，此人力需求預估值為近3年同期最低。

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梅家瑗表示，據了解事業單位增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者之補充」；不過在住宿及餐飲業、其他服務業為「長期缺工」（分別占38.2%、43.3%），而住宿及餐飲業的長期缺工比例達38.2%最多。

梅家瑗指出，服務業整體在疫情後都呈現缺工狀態，其中像住宿及餐飲業，已有許多業者在店內改以機器人送餐，另外搭配平台點餐、自助取餐的方式因應人力不足的情況，以此緩解人力需求。（編輯：李亨山）1130227