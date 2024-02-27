參考價值偏低 勞動部2025年起停辦人力需求調查

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（中央社記者張雄風台北27日電）勞動部今天表示，由於每季發布的「人力需求調查概況」皆為預估值，長期觀察下來，參考價值偏低，預計明年起停辦，將以行政院主計總處的「事業人力僱用狀況調查」為參考依據。

勞動部今天公布「113年第1次人力需求調查結果概況」。勞動部統計處長梅家瑗指出，自2007年起按季發布的「人力需求調查」，預計將於明年起停辦。

梅家瑗表示，「人力需求調查」是鎖定員工30人以上的事業單位，以問卷詢問對未來1季的人力需求「預估」，但預估下1季的期間充滿許多變數，也會讓業者在填答問卷時因「無法預估」而填寫「人力需求０」，長期觀察下來，認為參考價值偏低。

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另外，梅家瑗舉例，過去3年發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在疫情3級警戒時住宿餐飲業受創最重，當年的人力需求預估值卻呈現「樂觀」，超過5000人；類似情況顯示，當營運環境出現巨大變數，回顧歷史檢視數據或查詢時可能造成資料誤用，或產生疑惑。

梅家瑗說，已與主計總處研議，勞動部人力需求的預估值，2025年起將由主計總處的「事業人力僱用狀況調查（職位空缺概況）」做為參考依據，而此調查也將由原本的每半年1次，增加調查頻率改為每季1次。（編輯：管中維）1130227