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彭双浪：AI引領人類邁向未來文明 深刻影響地緣政治

2025/5/20 13:30
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（中央社記者潘智義台北20日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，人工智慧（AI）已成為引領人類邁向未來文明的關鍵動力，同時深刻影響地緣政治、產業競爭與社會變遷。

提及關稅與地緣政治變局，彭双浪認為，對台灣挺過這段時間的動盪很有信心，因為台灣在應變上有底氣，具有難以取代的夥伴關係、供應鏈分散布局並陸續展現成效等4項優勢。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，彭双浪致詞時指出，過去兩年，全球局勢與產業起伏幾乎都與AI發展脈動密切相關。COMPUTEX能真實反映全球AI發展趨勢，也因此顯得格外重要。

彭双浪說，正如電力驅動工業時代，算力即是資訊時代的核心推進力。台灣經過40年的深耕，從個人電腦（PC）、主機板、筆電、手機到伺服器，在計算系統領域累積無與倫比的研發與製造能量，在「算力為王」的時代，台灣自然而然地扮演關鍵角色。

他表示，在去年展覽的成功帶動下，今年展覽規模再創新高，共計1400家參展廠商，使用4800個展位，另有130家廠商、約400個展位後補。展覽期間活動豐富，包括高階論壇、Best Choice Award選拔、永續展位評選、Night Party、以及超過千場的媒合會，全面展現台灣科技實力與國際連結。

他強調，COMPUTEX之所以閃耀國際舞台，正是來自台灣超過千家資通訊企業的厚實能量；今年吸引來自超過160個國家與地區的產業領袖、專業人士與買主齊聚一堂，更彰顯COMPUTEX在AI時代的國際地位與影響力，也讓大家對台灣在AI長期發展的前景充滿信心。

彭双浪指出，面對全球政經的不確定與動盪，看見新的契機。今年初，多項開源AI技術的問世，象徵AI不再僅是大國或科技巨頭的專屬領域，而是正加速普及化，帶動更多邊緣應用與分散服務的新機會。這樣的發展趨勢，正是台灣企業所擅長、也最具國際競爭力的領域。

至於關稅與地緣政治變局，彭双浪認為，雖難預測，但對台灣挺過這段時間的動盪很有信心，因為台灣在應變上有底氣，台灣有4項優勢，包括與國際客戶長達30、40年的深厚合作，涵蓋研發、製造、物流與維修，形成難以取代的夥伴關係；供應鏈分散布局已行之有年，並陸續展現成效。

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另外，台灣擁有全球最強大、最精銳的資通訊研發與製造工程師群；台灣產業界從經營者到基層員工，皆秉持學習進取、勤奮踏實的精神，動能充沛。他表示，這些深厚的產業基礎與內部動能，是台灣面對外部挑戰時最堅實的依靠。

彭双浪相信，任何扭曲市場與經濟運作的行為，終將回歸理性與秩序。感謝政府在中小企業資金與勞動條件支持方面持續加強，使產業能穩健面對風浪。（編輯：楊蘭軒）1140520

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