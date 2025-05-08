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AI伺服器前景看俏 廣達緯創4月營收創同期高

2025/5/8 18:42
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（中央社記者吳家豪台北8日電）人工智慧（AI）伺服器前景看俏，代工廠廣達、緯創今天公布4月營收皆創歷年同期新高。緯創預估第2季個人電腦（PC）產品出貨將季增雙位數，AI伺服器出貨將季增3位數。

廣達4月合併營收約新台幣1540.11億元，相較3月寫下的單月新高1925.47億元減少20%，年增58.2%；今年前4個月累計營收約6396.83億元，年增79.5%，寫下歷年同期新高。

廣達4月筆記型電腦出貨330萬台，月減160萬台，主要因為3月有季底拉貨效應、墊高基期。有關第2季展望，廣達將於14日舉辦法人說明會時提出。

緯創4月合併營收約1337.04億元，相較3月寫下的單月新高1529.85億元減少12.6%，年增84.1%，連續3個月站上千億元；今年前4個月累計營收約4801.89億元，年增54.5%，改寫歷年同期新紀錄。

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緯創4月筆電出貨170萬台，月減20萬台；桌上型電腦4月出貨75萬台，月減5萬台；顯示器4月出貨70萬台，月減15萬台。

緯創對中央社記者表示，第2季PC產品出貨預估將季增雙位數；AI伺服器第2季逐月成長，單季出貨將季增3位數。（編輯：潘羿菁）1140508

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