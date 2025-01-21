睡夢中遇地震避難 北市消：以枕頭、棉被護身

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市、嘉義縣發生災情。台北市消防局提醒，遇地震要謹記 「趴下、掩護、穩住」，睡時則應待床上，並用枕頭、棉被保護身體。

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，許多人在睡夢中被嚇醒，南部地區也陸續傳出災情。

消防局透過臉書發文表示，「地震總是在你鬆懈的時候來襲」，凌晨地震，台北市測得震度為2級，提醒民眾平常若遇地震，務必做好「趴下、掩護、穩住」3原則，躲在桌下以防止遭掉落物砸傷。

同時，若晚間睡覺時遇到地震，則應依當下狀況改變策略，請民眾待在床上，並就地使用枕頭、棉被工具，保護頭、脖子和身體等部位，直到地震結束。

消防局提醒，民眾平時防震，房間內就要先做好防震措施，以免發生危險。包括床的附近不要放會倒下的家具；睡覺前拉上窗簾，避免玻璃破掉導致受傷；床的附近放置拖鞋，逃生穿鞋走路才不會受傷；拐杖、助聽器、眼鏡、手電筒等物，應放置在伸手即可拿取及熟悉之處。

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除此之外，家中若有行動不方便者，房間家具應少放，且位置要靠近大門；家中小孩房間平時要收好玩具，書桌下不要放東西，遇到災害時可以躲在裡面。

消防局說，平時做好防震準備，地震來臨時就能處變不驚，將災害降至最低。（編輯：方沛清）1140121