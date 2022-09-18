規模6以上今年第8起 台東強震70餘前震紀錄少見

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（中央社記者張雄風台北18日電）台東池上今天下午發生規模6.8地震，為今年第8起規模超過6的地震，這個地區過去49年未有如此強震，前震超過70起也很少見，截至晚間7時餘震近50起且比前震密集，氣象局分析，不排除未來3天仍有規模5以上的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東6強。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，原本以為昨天晚間台東關山規模6.4地震是主震，但今天發現是前震，且有幾次前震規模超過5，規模6.8的主震今天才發生，主震之前約有70多起的前震，相當少見。

陳國昌說，根據統計，昨天及今天、前震加餘震共120多起，主震發生後，截至晚間7時許餘震已達48起，其中有的規模達5.4、5.5、5.8，發生頻率較前震密集；未來3天可能仍有規模5以上地震發生，一週內還有規模4以上，若發生地震的規模愈小，拖的時間可能愈長。

陳國昌說，這個地區過去近半世紀以來幾乎很少地震，規模超過5.0的地震只有7次，本次規模6.8也是台東陸地上有紀錄以來最強的地震。

他解釋，本起地震的震央位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的內側，也就是花東縱谷的西側，位處推擠成中央山脈邊緣的位置。

陳國昌說明，這裡屬於剛性的地質條件，昨天規模6.4的地震之後，釋放能量一直沒辦法平衡，預估今天規模6.8的主震之後就比較能夠平衡，接下來應該就會很快能量衰減，希望能朝這個預測的方向走。

陳國昌強調，地震沒辦法預測，只能按學理推測；在主震之後餘震釋放的能量會較小，就他自己的預估，接下來不會再像前震這麼密集，也不會比前震規模超過5的來得多。

根據地震測報中心地震活動彙整，今年截至今天，經地震中心編號的地震中（顯著有感地震），含今天共有8起地震達規模6以上。

首先就是編號第1號，今年1月3日於花蓮縣政府東方56.1公里（台灣東部海域），今年首震規模就達6.0。

接著在3月23日的編號第19、20及24號，震央分別位於花蓮縣政府南方65.6公里（台灣東部海域）以及台東縣長濱鄉（編號第20、24），地震規模分別為6.7、6.2、6.0，其中編號第19地震也是首次出現震度達6弱級。

再來分別在5、6月，有編號第54、59號地震，分別位於台灣東部海域及花蓮縣鳳林鎮，地震規模則達6.2及6.0。

最後則是昨天和今天，有編號第86及111號地震，分別位於台東縣關山鎮、池上鄉，規模為6.4及6.8，也都是震度首次達到6強等級。

其實今年在未納入編號的地震裡，分別在3月19日及6月7日，震央皆位於基隆外海約200公里遠，分別有規模6.4及6.3的地震。（編輯：張雅淨、陳清芳）1110918